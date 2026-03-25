Lucrările de la biserica din Perii Vadului, Sălaj, au fost binecuvântate

În Duminica a 4‑a din Postul Mare, închinată Sfântului Ioan Scărarul, 22 martie, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a slujit în filia Perii Vadului, aparținătoare Parohiei Răstoci, Protopopiatul Jibou, cu prilejul binecuvântării lucrărilor realizate la lăcașul de cult, după ce biserica a fost grav afectată de vijelia din vara trecută.

Ierarhul a săvârșit în continuare Sfânta Liturghie în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a arătat că această Evanghelie, pusă în legătură cu învățătura Sfântului Ioan Scărarul, vorbește despre nevoia unei vieți trăite cu rânduială, pentru că, atunci când aceasta lipsește, omul ajunge ușor să trăiască împrăștiat, între extreme, fără stabilitate și fără direcție: „Pentru omul contrariilor, pentru omul extremelor de astăzi, pentru omul nehotărât, dezorientat și împrăștiat, scara și exemplul Sfântului Ioan Scărarul vin tocmai în acest sens: să ne ajute să ne punem viața în rânduială, într‑un mod sistematic, adăugând treptat, fără să renunțăm la ceea ce am dobândit deja”.

Părintele Episcop Benedict l‑a hirotesit întru sachelar pe pr. paroh Iosif Alin Grad, iar primarul comunei Ileanda, Dănuț Ioan Pop, a primit o diplomă de apreciere.