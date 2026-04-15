Lumina Sfântă oferită credincioșilor din Chișinău de Mitropolitul Basarabiei

Data: 15 Aprilie 2026

În noaptea sfântă a Învierii Domnului, credincioșii din sectorul Ciocana al municipiului Chișinău s-au adunat în număr mare la Biserica „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul”, unde au luat parte la slujba pascală săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor.

Slujba a fost oficiată de către Înaltpreasfinția Sa, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, între care părintele paroh Alexei Semionov, care l-a întâmpinat pe ierarh în mijlocul unei adunări numeroase de credincioși. Curtea bisericii și spațiile din jur au fost pline de oameni veniți din capitală și din împrejurimi ca să participe la rânduiala pascală și să trăiască împreună acest moment central al vieții liturgice.

La miezul nopții, potrivit tradiției, ierarhul a adresat chemarea pascală, urmată de procesiunea în jurul sfântului lăcaș. Credincioșii au însoțit soborul slujitorilor, participând la cântarea imnului pascal și la proclamarea solemnă a Învierii Domnului, într-o atmosferă de profundă trăire duhovnicească.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala academică „Gavriil Musicescu” a Mitropoliei Basarabiei, a cărei interpretare a contribuit la trăirea solemnă a slujbei și la participarea credincioșilor la cântările specifice.

La momentul rânduit din cadrul slujbei, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Petru, părintele paroh Alexei Semionov a dat citire Pastoralei la Învierea Domnului, adresată clerului, monahilor și credincioșilor din cuprinsul Mitropoliei Basarabiei. În cuvântul pascal din acest an, ierarhul a subliniat importanța unității în familie și în comunitatea bisericească, îndemnând la cultivarea comuniunii, a grijii față de cei apropiați și la întărirea legăturii dintre generații, în duhul Anului omagial dedicat pastorației familiei și cinstirii sfintelor femei din calendar.

După săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii, clericii au rostit rugăciunile de binecuvântare asupra prinoaselor aduse de credincioși, iar Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Petru a adresat un cuvânt de felicitare celor prezenți, îndemnându-i să păstreze în viața lor rânduiala rugăciunii, apropierea de Biserică și statornicia în credință.

De asemenea, în semn de aleasă prețuire pentru realizările pe plan duhovnicesc, pastoral, misionar, social și edilitar, Înaltpreasfințitul Părinte Petru a oferit părintelui protoiereu Alexei Semionov distincția „Crucea Centenarului - Darul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel”. Distincția a fost înmânată la finalul slujbei, însoțită de cuvinte de felicitare și urări de bine, ca semn de recunoaștere a slujirii statornice și a implicării rodnice în viața comunității.

Slujba Învierii Domnului a fost transmisă în direct de postul național de televiziune Moldova 1, oferind posibilitatea ca rânduiala pascală să fie urmărită și de către credincioșii aflați în suferință, vârstnici sau cei care nu au avut posibilitatea de a ajunge la biserică. Transmisiunea a asigurat o participare vastă la nivel național la acest moment de referință din viața liturgică a Bisericii Ortodoxe.