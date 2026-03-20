Mănăstirea Almaș construiește un Altar de vară

Mănăstirea Almaș construiește un Altar de vară

Data: 20 Martie 2026

La Mănăstirea Almaș din județul Neamț este în curs de construire un Altar de vară, dedicat Sfintei Ana, menit să ofere credincioșilor un spațiu mai generos pentru rugăciune în aer liber. Inițiativa continuă un proiect de suflet al obștii și răspunde nevoilor pelerinilor care ajung aici în număr mare la marile sărbători.

Mănăstirea Almaș construiește un Altar de vară, care va fi pus sub ocrotirea praznicului Adormirii Sfintei Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (25 iulie).

„Acest loc va fi o oază de rugăciune și liniște duhovnicească pentru toți cei care ne trec pragul în zilele calde de sărbătoare”, transmite arhimandritul Siluan Antoci, starețul mănăstirii.

El amintește că proiectul de ctitorire a Altarului de vară a fost inițiat de fostul stareț, arhimandritul Laurențiu Niță.

„Astăzi, este datoria noastră morală și duhovnicească să continuăm această lucrare, alături de oameni de bine și inimoși, pentru a oferi pelerinilor un spațiu adecvat de rugăciune. Deoarece biserica mănăstirii este un spațiu restrâns, noul Altar va permite săvârșirea Sfintelor Liturghii în aer liber, oferind răsuflare duhovnicească mulțimilor de credincioși care trec pragul mănăstirii, în special în perioada posturilor și a marilor sărbători.”

Hramul altarului a fost ales datorită icoanei făcătoare de minuni a Sfintei Ana din patrimoniul mănăstirii. Aceasta, prin rugăciunile preoților, a adus ploaia în timpul marii secete din 1948.

Monahii au notat un episod din 1976, când reprezentanți ai regimului comunist ateist au încercat să scoată icoana făcătoare de minuni din biserică, dar aceasta s‑a înnegrit și s‑a făcut foarte grea, fapt ce i‑a înspăimântat pe „tovarășii” atei.

Numai după rugăciuni îndelungate, icoana a revenit la starea dinainte și a putut fi pusă la loc în iconostas.

Părintele stareț le transmite tuturor iubitorilor monahismului de pe plaiurile nemțene invitația de a contribui la edificarea Altarului. „Orice sprijin, oferit după propria putere, este o mărturie de credință care va dăinui peste ani”, transmite arhimandritul. „Obștea mănăstirii vă va pomeni cu dragoste în sfintele rugăciuni.”

Titular cont: Mănăstirea Almaș

Cont IBAN: RO 20BRDE 280SV 0263 4332 800 (RON)

Banca: BRD Groupe Société Générale - Piatra Neamț

CUI: R3428711

Detalii plată: Altar vară - Mănăstirea Almaș

 

    În după‑amiaza zilei de joi, 19 martie 2026, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit Liturghia Darurilor înainte sfințite în Parohia Băcăoani, Protopopiatul Vaslui. Din soborul

    În seara zilei de marți, 17 martie, Facultatea de Drept din București a găzduit conferința intitulată „Doamne, învață-mă să fiu om!” Prelegerea a fost susținută de părintele dr. Răzvan Ionescu, prodecan al Centrului de Studii și Cercetări „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Paris. În același cadru a fost lansat și un volum dedicat dezvoltării umane într-o epocă dominată de progresul tehnologic. Dialogul dintre teologie, vocația spirituală a omului, știință și provocările contemporane a fost abordat de părintele Răzvan Ionescu pe parcursul conferinței desfășurate în Aula Magna a Facultății de Drept din Capitală. O atenție deosebită a fost acordată provocărilor pe care inteligența artificială le aduce în rândul societății. „Există un chip foarte personal și personalizat cu care fiecare dintre noi Îl trăiește pe Dumnezeu. Astăzi există tendințe globale ale oamenilor de a-L ocoli pe Dumnezeu și a se descurca singuri. Oferta tehnologică alimentează porniri și căutări în direcția auto-îndumnezeirii, lucru care poate suna fascinant, dar care nu provine din cultura creștină. Cred că, dacă ne dăm seama că deciziile noastre au un impact exis­tențial, adică au repercusiuni asupra vieții întregi și asupra a ceea ce devenim în veșnicie, ajungem la concluzia că, fără a ne preda în mâinile lui Dumnezeu, autorul adevărat al proiectului care suntem noi, nu putem învăța să fim oameni”, a declarat părintele Răzvan Ionescu pentru TRINITAS TV.

    Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, împreună cu Editura Universității din București - Bucharest University Press, a organizat joi, 19 martie, masa rotundă „Texte vechi religioase românești. Pe baza unor ediții recente”. În cadrul acesteia, a avut loc și lansarea a trei volume apărute în colecția „Ediții de texte” a Editurii Univer­sității din București: „Imnul Acatist în literatura română din veacul al XVII-lea”, „Pravila de la Govora” și „Dosoftei, Carte de rugăciuni 1673”.

