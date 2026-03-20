Data: 20 Martie 2026

La Mănăstirea Almaș din județul Neamț este în curs de construire un Altar de vară, dedicat Sfintei Ana, menit să ofere credincioșilor un spațiu mai generos pentru rugăciune în aer liber. Inițiativa continuă un proiect de suflet al obștii și răspunde nevoilor pelerinilor care ajung aici în număr mare la marile sărbători.

Mănăstirea Almaș construiește un Altar de vară, care va fi pus sub ocrotirea praznicului Adormirii Sfintei Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (25 iulie).

„Acest loc va fi o oază de rugăciune și liniște duhovnicească pentru toți cei care ne trec pragul în zilele calde de sărbătoare”, transmite arhimandritul Siluan Antoci, starețul mănăstirii.

El amintește că proiectul de ctitorire a Altarului de vară a fost inițiat de fostul stareț, arhimandritul Laurențiu Niță.

„Astăzi, este datoria noastră morală și duhovnicească să continuăm această lucrare, alături de oameni de bine și inimoși, pentru a oferi pelerinilor un spațiu adecvat de rugăciune. Deoarece biserica mănăstirii este un spațiu restrâns, noul Altar va permite săvârșirea Sfintelor Liturghii în aer liber, oferind răsuflare duhovnicească mulțimilor de credincioși care trec pragul mănăstirii, în special în perioada posturilor și a marilor sărbători.”

Hramul altarului a fost ales datorită icoanei făcătoare de minuni a Sfintei Ana din patrimoniul mănăstirii. Aceasta, prin rugăciunile preoților, a adus ploaia în timpul marii secete din 1948.

Monahii au notat un episod din 1976, când reprezentanți ai regimului comunist ateist au încercat să scoată icoana făcătoare de minuni din biserică, dar aceasta s‑a înnegrit și s‑a făcut foarte grea, fapt ce i‑a înspăimântat pe „tovarășii” atei.

Numai după rugăciuni îndelungate, icoana a revenit la starea dinainte și a putut fi pusă la loc în iconostas.

Părintele stareț le transmite tuturor iubitorilor monahismului de pe plaiurile nemțene invitația de a contribui la edificarea Altarului. „Orice sprijin, oferit după propria putere, este o mărturie de credință care va dăinui peste ani”, transmite arhimandritul. „Obștea mănăstirii vă va pomeni cu dragoste în sfintele rugăciuni.”

Titular cont: Mănăstirea Almaș

Cont IBAN: RO 20BRDE 280SV 0263 4332 800 (RON)

Banca: BRD Groupe Société Générale - Piatra Neamț

CUI: R3428711

Detalii plată: Altar vară - Mănăstirea Almaș