Mănăstirea Putna și‑a îmbogățit patrimoniul cu un nou paraclis

A doua zi după prăznuirea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, joi, 3 iulie, a fost prilej de binecuvântare arhierească la Mănăstirea Putna, județul Suceava. Pentru a continua bucuria sărbătoririi ctitorului, un nou lăcaș de rugăciune a fost adus înaintea lui Dumnezeu prin slujba de sfințire, Paraclisul „Sfântul Ierarh Nicolae” din cadrul spațiului de primire a pelerinilor.

Slujba de târnosire a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ignatie, Mitropolitul ortodox antiohian al Franței și al Europei Occidentale și Meridionale, împreună cu Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Cei trei ierarhi au săvârșit mai întâi Sfânta Liturghie la Altarul de vară al așezământului monahal, nu înainte de a se închina la mormântul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și la odoarele aflate spre închinare într‑un baldachin special pregătit și împodobit: moaștele Sfinților putneni Iacob, Sila, Paisie și Natan, precum și la fragmente din moaștele Sfinților Trei Ierarhi și ale Sfântului Nectarie de Eghina. Din sobor au făcut parte părintele arhim. Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna; părintele arhim. Dosoftei Dijmărescu, exarh cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, stareți ai mănăstirilor bucovinene, slujitori ai bisericilor de mai aproape sau de departe, precum și părintele Ionel Constantin‑Maloș, protoiereu al Protopopiatului Rădăuți.

Slujba a fost împodobită cu răspunsurile liturgice oferite de Grupul „Eustatie Protopsaltul” al Mănăstirii Putna, dirijat de arhid. Serafim Grigorescu.

Cuvântul de învățătură a fost rostit la finalul slujbei de către Preasfințitul Părinte Episcop Macarie.

„Să avem inimile sus și ochii la cer, fiindcă Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, înainte de a ridica arma în luptă, a ridicat ochii la cer în războiul nevăzut. Și aceasta este adevărata biruință în lupta noastră continuă de a cuceri cerul. Sigur că ne facem datoria pe pământ, însă biruința adevărată nu este cea a armelor văzute, ci este biruința în lupta nevăzută, folosind armele cele duhovnicești, ale rugăciunii, ale postirii și ale nevoinței pe care le‑a folosit în chip desăvârșit Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, a spus Preasfinția Sa.

După încheierea Sfintei Liturghii, soborul slujitor, căruia i s‑au alăturat obștea mănăstirii și credincioși, a plecat în procesiune cu icoane, prapuri și cruci, în sunet de toacă, spre Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae”, pentru a fi înveșmântată în lumină și har „cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh”.

Cei trei ierarhi prezenți au săvârșit slujba de târnosire a bisericii din cadrul spațiului de găzduire a pelerinilor. Potrivit actului de sfințire, „piatra de temelie a fost sfințită de Înaltpreasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, în 13 mai 2006”.

La final, părintele stareț Melchisedec Velnic, prin a cărui osârdie s‑a zidit acest lăcaș de închinare așezat sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, le‑a vorbit celor prezenți despre cel sub a cărui ocrotire a fost așezată astăzi biserica: „Sfântul Nicolae a fost și el pelerin. A fost în pelerinaj la locurile sfinte și este și ocrotitor al celor ce călătoresc, inclusiv al pelerinilor. De asemenea, este bun și iubitor Sfântul Nicolae. Este milostiv cu cei ce ne recunoaștem păcatele și ne luptăm să ni le îndreptăm, este milostiv cu cei aflați în nevoile materiale. Mulțumim lui Dumnezeu și Sfântului Nicolae că am ajuns această zi și ne rugăm ca rostul acestui spațiu, al acestui paraclis, să se împlinească zi de zi și an de an”.

În încheiere, părintele stareț a adus mulțumiri Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, `pentru binecuvântarea de a se săvârși sfințirea, pentru alegerea datei și binecuvântarea pentru cei trei ierarhi care au săvârșit astăzi slujba de târnosire”. De asemenea, a mulțumit ierarhilor prezenți, obștii monahale, credincioșilor și, nu în ultimul rând, ctitorilor și celor care au contribuit la înălțarea bisericii sfințite: arhitectului Gheorghe Bratiloveanu, Dumitru Schipor, cel care a realizat întreaga zidire cu cărămida donată de familia Constantin și Angela Lupu din Țăndărei, și pictorilor protos. Pavel Niga, schim. Haralambie Ciocan și schim. Sofronie Drăgan de la Mănăstirea Putna, Constantin Buraciuc și Adrian Bernat. În continuare, a fost binecuvântată și Casa Socială „Sfântul Nicolae”.

Sărbătoarea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare s‑a încheiat cu așezarea moaștelor Sfântului Ierarh Iacob Putneanul în paraclisul mănăstirii.