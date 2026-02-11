Mănăstirea Rătești din județul Buzău și‑a serbat al doilea hram

Mănăstirea Rătești din satul omonim al comunei buzoiene Berca și‑a sărbătorit cel de‑al doilea ocrotitor marți, 10 februarie, în ziua de cinstire a Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei.

Ierarhul a slujit în Paraclisul „Sfântul Ierarh Epifanie” al așezământului monahal, unde a fost așezată spre închinare racla care adăpostește un fragment din moaștele Sfântului Haralambie, precum și părticele din moaștele Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia, Cosma și Damian din Asia și Lavru.

Soborul a fost format din opt clerici: pr. Marian Gegea, vicar administrativ eparhial; pr. Cătălin Andreiu, protoiereu al Protoieriei Buzău I; ierom. Porfirie Însurățelu, secretarul Mănăstirii Ciolanu; pr. Ionel Catrina și pr. Mihai Mocanu, slujitori la Mănăstirea Rătești; pr. Constantin Potop, paroh al Parohiei Neculele; arhid. Laurențiu Manea și diac. Anastasie Ion, inspector eparhial.

În cuvântul de învățătură, Părintele Arhiepiscop Ciprian a evocat viața Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, unul dintre primii martiri ai Bisericii, model de statornicie în credință și de iubire jertfelnică pentru Hristos. Înaltpreasfinția Sa a arătat că sfinții rămân contemporanii fiecărei generații de creștini, mijlocind înaintea lui Dumnezeu pentru cei ce li se roagă cu credință, și a subliniat că minunile săvârșite prin ei descoperă lucrarea harului dumnezeiesc.

Sfânta Liturghie a fost urmată de slujba Parastasului pentru ctitorii, slujitorii și viețuitoarele Mănăstirii Rătești trecuți la cele veșnice.

La final, stavrofora Ghelasia Tănase, stareța așezământului monastic, i‑a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian pentru bucuria făcută obștii de maici prin slujirea în această zi de hram, dăruindu‑i o icoană a Sfântului Haralambie.