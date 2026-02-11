Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Mănăstirea Rătești din județul Buzău și‑a serbat al doilea hram

Mănăstirea Rătești din județul Buzău și‑a serbat al doilea hram

Știri
Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 11 Feb 2026

Mănăstirea Rătești din satul omonim al comunei buzoiene Berca și‑a sărbătorit cel de‑al doilea ocrotitor marți, 10 februarie, în ziua de cinstire a Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei.

Ierarhul a slujit în Paraclisul „Sfântul Ierarh Epifanie” al așezământului monahal, unde a fost așezată spre închinare racla care adăpostește un fragment din moaștele Sfântului Haralambie, precum și părticele din moaștele Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia, Cosma și Damian din Asia și Lavru.

Soborul a fost format din opt clerici: pr. Marian Gegea, vicar administrativ eparhial; pr. Cătălin Andreiu, protoiereu al Protoieriei Buzău I; ierom. Porfirie Însurățelu, secretarul Mănăstirii Ciolanu; pr. Ionel Catrina și pr. Mihai Mocanu, slujitori la Mănăstirea Rătești; pr. Constantin Potop, paroh al Parohiei Neculele; arhid. Laurențiu Manea și diac. Anastasie Ion, inspector eparhial.

În cuvântul de învățătură, Părintele Arhiepiscop Ciprian a evocat viața Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, unul dintre primii martiri ai Bisericii, model de statornicie în credință și de iubire jertfelnică pentru Hristos. Înaltpreasfinția Sa a arătat că sfinții rămân contemporanii fiecărei generații de creștini, mijlocind înaintea lui Dumnezeu pentru cei ce li se roagă cu credință, și a subliniat că minunile săvârșite prin ei descoperă lucrarea harului dumnezeiesc.

Sfânta Liturghie a fost urmată de slujba Parastasului pentru ctitorii, slujitorii și viețuitoarele Mănăstirii Rătești trecuți la cele veșnice.

La final, stavrofora Ghelasia Tănase, stareța așezământului monastic, i‑a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian pentru bucuria făcută obștii de maici prin slujirea în această zi de hram, dăruindu‑i o icoană a Sfântului Haralambie.

 

