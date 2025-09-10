Mănăstirea Sihăstria Voronei și‑a cinstit ocrotitorul

Marți, 9 septembrie, obștea Mănăstirii Sihăstria Voronei din județul Botoșani l‑a cinstit pe ocrotitorul așezământului monahal, Sfântul Cuvios Onufrie. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul de vară al mănăstirii, împreună cu un sobor de stareți, preoți și diaconi.

De la primele ore ale dimineții, numeroși pelerini din Botoșani și din împrejurimi au venit la mănăstire pentru a se închina la moaștele Sfântului Cuvios Onufrie, cel care a urmat calea sfinților isihaști Paisie Velicicovski și Vasile de la Poiana Mărului, viețuind în pustietatea pădurilor Voronei. Răspunsurile liturgice au fost oferite de un grup de psalți și studenți teologi.

În cuvântul de învățătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul a subliniat că cea mai mare lucrare a Sfântului Onufrie a fost curățirea sufletului și unirea cu Dumnezeu: „Timp de 25 de ani, Sfântul Onufrie s‑a nevoit în ținutul Voronei. A lucrat aici, având știință de carte, a lucrat și la manuscrise, a fost un cărturar, dar cel mai mult a lucrat la a‑și adânci sufletul în cunoașterea de sine și în curățirea sinelui prin unirea cu Dumnezeu. Aducându‑ne aminte de viața sa minunată, suntem chemați, pe de o parte, să ne rugăm lui cu credință, să cerem Domnului ca, pentru rugăciunile lui stăruitoare, să înmulțească pacea în inima noastră și, mai ales, pacea pe pământul românesc, în aceste zile în care primejdia războiului este atât de aproape de noi. Să ne ajute Domnul să biruim cu pace primejdiile din viața noastră. Pe de altă parte, să ne ajute Domnul ca și noi să luăm aminte la noi înșine, la cuvântul nostru, la felul cum ne apropiem de cel din jur, folosindu‑l sau rănindu‑l, pentru ca toată greșeala noastră să fie iertată prin harul lui Dumnezeu și, mai ales, să primim puterea de a odihni pe oameni, de a ne face noi înșine rugători pentru pacea lumii, pentru ca binele pe care Dumnezeu Îl lucrează pe pământ prin oameni să lucreze și prin noi, precum a lucrat și în viața Sfântului Onufrie”.

La final, arhimandritul Ghedeon Huțanașu, starețul Mănăstirii Sihăstria Voronei, a adresat un cuvânt de mulțumire și binecuvântare, subliniind bucuria comuniunii în rugăciune și importanța păstrării vii a credinței și a evlaviei față de Sfântul Onufrie.