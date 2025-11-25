Mănăstirea Vovidenia din Huși și-a sărbătorit hramul

Data: 25 Noiembrie 2025

Vineri, 21 noiembrie 2025, de sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Vovidenia, din municipiul Huși, cu prilejul hramului sfântului așezământ.

Din soborul slujitorilor au făcut parte și părinți consilieri de la Centrul eparhial din Huși, alături de părintele Ciprian Enea, starețul mănăstirii.

Răspunsurile liturgice au fost date de membri ai Grupului psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”, al Catedralei Episcopale din Huși, coordonat de arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu.

Ierarhul Hușilor a arătat, în cuvântul de învățătură, de ce sărbătoarea se numește „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”, când din punct de vedere istoric a fost vorba de aducerea la templul din Ierusalim a Preasfintei Fecioare.

În cadrul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie l-a hirotonit întru ierodiacon pe monahul Luca, pe seama Mănăstirii Movila lui Burcel.