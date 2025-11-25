Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Mănăstirea Vovidenia din Huși și-a sărbătorit hramul

Mănăstirea Vovidenia din Huși și-a sărbătorit hramul

Data: 25 Noiembrie 2025

Vineri, 21 noiembrie 2025, de sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Vovidenia, din municipiul Huși, cu prilejul hramului sfântului așezământ.

Din soborul slujitorilor au făcut parte și părinți consilieri de la Centrul eparhial din Huși, alături de părintele Ciprian Enea, starețul mănăstirii.

Răspunsurile liturgice au fost date de membri ai Grupului psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”, al Catedralei Episcopale din Huși, coordonat de arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu.

Ierarhul Hușilor a arătat, în cuvântul de învățătură, de ce sărbătoarea se numește „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”, când din punct de vedere istoric a fost vorba de aducerea la templul din Ierusalim a Preasfintei Fecioare.

În cadrul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie l-a hirotonit întru ierodiacon pe monahul Luca, pe seama Mănăstirii Movila lui Burcel.

 

