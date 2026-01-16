Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Manifestare dedicată poetului național la Oradea

Manifestare dedicată poetului național la Oradea

Galerie foto (8) Galerie foto (8) Știri
Un articol de: Prof. Daniela Dulău - 16 Ianuarie 2026

Ziua Culturii Naționale a fost celebrată la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea printr‑o bogată paletă de activități, care au pus în lumină frumusețea și diversitatea literaturii române.

Elevii cei mici s‑au rugat la Sfânta Liturghie, au recitat și au cântat pe întrecute, iar liceenii au fost invitați într‑o adevărată călătorie prin marile curente literare, au recitat și au cântat, fiecare clasă asumându‑și misiunea de a explora și prezenta un curent distinct, de la umanism și iluminism, romantism și clasicism, până la realism, simbolism, modernism sau postmodernism. Pentru fiecare curent literar, elevii au realizat prezentări PowerPoint în care au surprins specificul epocii, trăsăturile definitorii și autorii reprezentativi. Fiecare prezentare a fost însoțită de un moment artistic adecvat curentului literar abordat: recitări de poezie, fragmente dramatizate, momente muzicale sau interpretări expresive, care au transformat informația în emoție și au adus literatura mai aproape de sufletul celor prezenți. Astfel, cultura nu a rămas doar un concept teoretic, ci a prins viață pe scenă, prin vocea și sensibilitatea elevilor.

În mod special, atmosfera culturală a zilei a fost îmbogățită de prezența onorantă a doi poeți clujeni - Vasile Ovidiu și Alin Cucuruzan -, invitați să le vorbească elevilor - mai întâi celor de gimnaziu, iar apoi celor din ciclul liceal - despre valoarea operei eminesciene și să dialogheze cu aceștia despre rolul poeziei în lumea de astăzi. Aceștia au vorbit despre inspirație, despre drumul creației și despre nevoia de poezie într‑o societate aflată într‑o continuă schimbare, oferind o perspectivă vie și autentică asupra actului artistic. Momentele de recitare a propriilor creații au adus emoție și profunzime întâlnirii, transformând cuvântul poetic într‑o punte între generații și demonstrând că poezia rămâne un spațiu al adevărului și al sensibilității, mereu actual.

De asemenea, la activitățile zilei au fost prezenți și directorul Centrului de Cultură Bihor, Liviu‑Florin Buțiu, și pr. Florin Negruțiu, inspector școlar, care le‑au vorbit elevilor despre semnificația Zilei Culturii Naționale.

 

Citeşte mai multe despre:   Ziua Culturii Nationale  -   Liceul Ortodox din Oradea
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Atelier de formare pentru preoții ieșeni Știri
    Atelier de formare pentru preoții ieșeni

    Biroul de cateheză al Arhiepiscopiei Iașilor a organizat zilele trecute două ateliere de formare pentru preoții din protopopiatele I, II și III, pregătindu-i pentru Concursul Național Catehetic 2026, cu

    16 Ian, 2026
  • Ziua Culturii Naţionale la Cluj‑Napoca Știri
    Ziua Culturii Naţionale la Cluj‑Napoca

    Cu prilejul sărbătoririi Zilei Culturii Naționale și a comemorării marelui poet Mihai Eminescu, la 176 de ani de la nașterea sa, la Cluj‑Napoca a avut loc un eveniment religios și cultural‑artistic, în

    16 Ian, 2026
  • Înscrieri la tabăra de iarnă „Floare de colț”-Durău Știri
    Înscrieri la tabăra de iarnă „Floare de colț”-Durău

    Organizatorii taberei „Floa­re de colț”, din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, care se desfășoară în sta­ți­unea Durău, județul Neamț, anunță faptul că mai sunt locuri disponibile în tabăra de iarnă 2026, organizată în perioadele 15-20 februarie și 22-27 februarie. Copiii și tinerii cu vârste cuprinse între 9 și 17 ani sunt invitați să se înscrie la tabăra de iarnă, pentru a se bucura împreună de ateliere de schi cu monitori acre­ditați, activități de construire a echipei, atelier de supra­vie­țuire în natură, ABC duhovnicesc, atelier de orientare, comunicare și dezvoltare personală, seară de dans, foc de tabără și multe altele.

    15 Ian, 2026
TOP 6 Știri