Manifestare dedicată poetului național la Oradea

Ziua Culturii Naționale a fost celebrată la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea printr‑o bogată paletă de activități, care au pus în lumină frumusețea și diversitatea literaturii române.

Elevii cei mici s‑au rugat la Sfânta Liturghie, au recitat și au cântat pe întrecute, iar liceenii au fost invitați într‑o adevărată călătorie prin marile curente literare, au recitat și au cântat, fiecare clasă asumându‑și misiunea de a explora și prezenta un curent distinct, de la umanism și iluminism, romantism și clasicism, până la realism, simbolism, modernism sau postmodernism. Pentru fiecare curent literar, elevii au realizat prezentări PowerPoint în care au surprins specificul epocii, trăsăturile definitorii și autorii reprezentativi. Fiecare prezentare a fost însoțită de un moment artistic adecvat curentului literar abordat: recitări de poezie, fragmente dramatizate, momente muzicale sau interpretări expresive, care au transformat informația în emoție și au adus literatura mai aproape de sufletul celor prezenți. Astfel, cultura nu a rămas doar un concept teoretic, ci a prins viață pe scenă, prin vocea și sensibilitatea elevilor.

În mod special, atmosfera culturală a zilei a fost îmbogățită de prezența onorantă a doi poeți clujeni - Vasile Ovidiu și Alin Cucuruzan -, invitați să le vorbească elevilor - mai întâi celor de gimnaziu, iar apoi celor din ciclul liceal - despre valoarea operei eminesciene și să dialogheze cu aceștia despre rolul poeziei în lumea de astăzi. Aceștia au vorbit despre inspirație, despre drumul creației și despre nevoia de poezie într‑o societate aflată într‑o continuă schimbare, oferind o perspectivă vie și autentică asupra actului artistic. Momentele de recitare a propriilor creații au adus emoție și profunzime întâlnirii, transformând cuvântul poetic într‑o punte între generații și demonstrând că poezia rămâne un spațiu al adevărului și al sensibilității, mereu actual.

De asemenea, la activitățile zilei au fost prezenți și directorul Centrului de Cultură Bihor, Liviu‑Florin Buțiu, și pr. Florin Negruțiu, inspector școlar, care le‑au vorbit elevilor despre semnificația Zilei Culturii Naționale.