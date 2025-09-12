Memoria protopopului martir Aurel Munteanu, cinstită la 85 de ani de la jertfă, la Huedin

La 85 de ani de la moartea mucenicească a protopopului Aurel Munteanu, personalitate marcantă a vieții bisericești și culturale transilvănene din prima jumătate a secolului XX, a avut loc un eveniment comemorativ, la Catedrala Moților din Huedin.

În cadrul evenimentului care a avut loc miercuri, 10 septembrie, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de un sobor de preoți, avându‑l ca protos. pe arhimandritul Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.

În cuvântul de învățătură, arhim. Dumitru Cobzaru a subliniat dimensiunea jertfei părintelui Aurel Munteanu și a arătat că exemplul său rămâne un reper pentru preoți și credincioși deopotrivă. El a arătat că părintele Aurel Munteanu a fost nu doar un martir al credinței, ci și un adevărat ctitor de comunitate, zidind biserici, școli și instituții și formând conștiințe.

Răspunsurile liturgice au fost date de corala preoților din Protopopiatul Huedin și de Corul „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” al Parohiei Ortodoxe Cornești.

La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârşită slujba Parastasului pentru protopopul Aurel Munteanu și plutonierul Gheorghe Nicula, jandarmul care și‑a dat viața încercând să‑l apere.

Părintele protopop Dan Ionuț Lupuțan a mulțumit părintelui exarh, oferindu‑i în semn de prețuire și recunoștință, din partea Protopopiatului Huedin, o icoană pictată cu Maica Domnului „Prodromița”.

În continuare, prof. dr. Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător la Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, a evocat atât personalitatea protopopului martir Aurel Munteanu, cât și destinul dramatic al fiului său, medicul Ovidiu Munteanu.

Evenimentul comemorativ a avut loc în prezența preoților, credincioșilor, a autorităților locale și militare, a elevilor de la Liceul Teoretic „Octavian Goga” din Huedin, precum și a maicii Inocenția Filip, stareța Mănăstirii Ciucea.