Moment aniversar la o școală din orașul Mizil

Data: 08 Mai 2026

Școala „Sfânta Maria” din orașul Mizil, județul Prahova, a organizat joi, 7 mai, un eveniment festiv dedicat împlinirii a 25 de ani de când această instituție a fost pusă sub ocrotirea Maicii Domnului.

Cu această ocazie s‑a săvârșit un Te Deum de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu, precum și un Parastas pentru profesorii, învățătorii și ostenitorii școlii trecuți la Domnul, de către un sobor de clerici din care au făcut parte părintele Michael Tița, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor; părintele arhid. Eugen Maftei, consiler eparhial la Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor; părintele Ionuț Negoiță, protoiereu al Protopopiatului Urlați, județul Prahova, și alți clerici.

„S‑au împlinit 25 ani de când Școala Nr. 3 din Mizil a primit‑o ca ocrotitoare pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Atunci, cu prilejul sfințirii Bisericii «Adormirea Maicii Domnului» din orașul nostru, s‑a săvârșit și slujba de binecuvântare a școlii și primirea numelui de «Școala Sfânta Maria din Mizil». Toate acestea s‑au făcut la inițiativa preotului Gheorghe Croitoru, paroh al Bisericii «Adormirea Maicii Domnului» și cu sprijinul directorului Marcel Popescu, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist și cu aprobarea Inspectoratului Școlar Județean Prahova”, ne‑a transmis părintele protoiereu Ionuț Negoiță.

Din partea Prefericitului Părinte Patriarh Daniel, Ordinul „Sfânta Maria Brâncoveanu” a fost oferit profesoarei Maria Croitoru; iar Diploma cu medalie a Anului omagial și comemorativ a fost oferită Școlii „Sfânta Maria” din Mizil.