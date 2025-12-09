Moment artistic și duhovnicesc la Biserica Popa Tatu din Capitală

Data: 09 Decembrie 2025

La Biserica Popa Tatu din București, elevi ai Școlii Gimnaziale „Vasile Alecsandri” au prezentat duminică, 7 decembrie, o scenetă dedicată Sfintei Filofteia și un recital de colinde tradiționale, oferind credincioșilor prezenți un prilej de bucurie și întărire duhovnicească în perioada pregătitoare pentru praznicul Nașterii Domnului.

Manifestarea cultural‑duhovnicească, organizată în sfântul lăcaș situat pe strada General Berthelot nr. 51, București, a reunit elevi, profesori, părinți și enoriași, într‑o atmosferă caldă, luminată de emoția copiilor și de frumusețea colindelor strămoșești. Sceneta „Sfânta Filofteia - ocrotitoarea copiilor” a evidențiat, prin interpretarea celor mici, virtuțile și viața curată a sfintei mucenițe, model de bunătate, dărnicie și credință statornică. Momentul artistic a fost pregătit sub coordonarea profesorilor Daniel Baciu și Elena Dobrea, care i‑au îndrumat cu grijă și dăruire pe elevii participanți.

La eveniment a fost prezent părintele protoiereu Victor Lucian Georgescu, Protoieria Sector 1 Capitală, care a adresat cuvinte de apreciere și binecuvântare celor implicați. În mesajul său, părintele protoiereu a subliniat că „Sfânta Filofteia, prin viața ei scurtă, dar plină de har și de lumină înaintea lui Dumnezeu, rămâne un îndemn viu pentru noi toți la milostenie, curăție sufletească și iubire față de aproapele, aspecte frumos redate de copiii care au dat viață acestei scenete”.

În continuare, părintele paroh Mihai Gheorghe, gazda manifestării, a mulțumit elevilor pentru efortul și implicarea lor, precum și cadrelor didactice care au sprijinit realizarea acestui moment „îmbinat din artă, credință și tradiție”. Părintele a evidențiat importanța colaborării dintre Biserică și Școală în formarea tinerelor generații și în cultivarea valorilor creștine.

La finalul programului, parohia a oferit diplome de apreciere și daruri copiilor participanți, ca semn de recunoștință pentru contribuția lor la înfrumusețarea acestui eveniment.

Acțiunea, devenită o tradiție în viața Parohiei Popa Tatu, a adus lumină, emoție și nădejde celor prezenți, pregătindu‑i duhovnicește pentru întâmpinarea marelui praznic al Nașterii Domnului.