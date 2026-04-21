Moment de împlinire în localitatea Pocruia din Gorj

Credincioșii olteni au participat duminică, 19 aprilie, la slujba de sfințire a bisericii din localitatea Pocruia, județul Gorj. Sfânta Liturghie și slujba de sfințire au fost săvârşite de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Din soborul care a slujit împreună cu Mitropolitul Olteniei la sfințirea bisericii și la Sfânta Liturghie au făcut parte și părintele consilier eparhial Alexandru Zidaru, și părintele protoiereu Marian Mărăcine, de la Protoieria Târgu Jiu Nord.

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Irineu a explicat pericopa evanghelică din Duminica Sfântului Apostol Toma: „De ce erau uşile încuiate în casa unde stăteau Sfinţii Apostoli? Pentru că Sfinţii Apostoli se temeau de furia iudeilor, după ce Mântuitorul a înviat. Toate învierile săvârşite de Mântuitorul Iisus Hristos au fost făcute pentru oameni, iar Învierea Sa din morţi a făcut‑o cu puterea Sa dumnezeiască şi El era stăpân pe mişcarea Sa. Mergea dintr‑o parte în alta fără a avea nevoie de alte mijloace ale dinamicii, ale mişcării. El era mai presus de timp şi spaţiu, mai presus de lumină şi de viteza ei. Domnul Hristos este prezent şi astăzi în tot cosmosul, de aceea noi ne împărtăşim cu întregul Trup şi Sânge ale Lui. Domnul Hristos este prezent la Sfinţii Apostoli fără să aibă nevoie de o uşă deschisă”, a spus ierarhul.

În continuare, Înaltpreasfinţia Sa a subliniat importanța sfințirii bisericii ca spațiu al întâlnirii omului cu Dumnezeu și a evidențiat necesitatea păstrării vii a credinței în viața comunității.

La finalul slujbei, în semn de apreciere pentru sprijinul acordat lucrărilor desfășurate la biserică și pentru implicarea în viața comunității, au fost oferite gramate de mulțumire mai multor binefăcători: Narcis Petre Remetea, primarul orașului Tismana; Vasile Cătălin Grecu, Dan Hurezeanu, Florin Viorel Virtici, Georgeta Văcaru, Alina Groza, Dragoș Vasile Frățilescu, Ion Verboncu, Nicolae Văcaru, Gheorghe Sarcină, Ilie Rădoi.

Totodată, pentru bogata activitate pastoral‑misionară desfășurată în parohie, părintele paroh Vasile Gheorghe Popescu a fost distins cu Ordinul mitropolitan „Crucea Sfântului Nicodim” pentru clerici.