Momente de rugăciune și binecuvântare în parohii vrâncene

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a poposit vineri, 8 mai, în biserica Parohiei „Sfântul Ioan Evanghelistul” din orașul vrâncean Odobești, unde a săvârșit Sfânta Liturghie de hram. În Duminica a 5-a după Paști, ierarhul a sfințit pictura bisericii Parohiei Spulber din același județ, săvârșind totodată Dumnezeiasca Liturghie.

Vineri, în ziua de cinstire a Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan Teologul, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a săvârșit Sfânta Liturghie și slujba Parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii acestei biserici din Odobești, mutați la Domnul. Răspunsurile la strană au fost date de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei.

Alături de Înaltpreasfinția Sa s-au rugat părintele Aurel Boțan, protoiereu al Protoieriei Focșani 1, părintele Vasile Metu, secretar al aceleiași protoierii, părintele paroh Cristinel Bocu, precum și alți slujitori. În cuvântul de învățătură, ierarhul locului a evidențiat personalitatea complexă a Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, unul dintre sfinții cărora Biserica le-a acordat apelativul „Teologul”. Părintele Arhiepiscop Ciprian a subliniat legătura profundă de fidelitate dintre ucenicul iubit și Mântuitorul Iisus Hristos, amintind că Sfântul Ioan a fost singurul Apostol care L-a urmat pe Domnul până la picioarele Crucii, primind misiunea de a purta de grijă Preasfintei Fecioare Maria. Totodată, chiriarhul a explicat valoarea teologică a scrierilor ioaneice - Evanghelia a patra, cele trei Epistole sobornicești și Apocalipsa - care pun accentul pe iubirea jertfelnică a lui Hristos și oferă credincioșilor coordonatele esențiale pentru o viață trăită în comuniune și dragoste creștină. La final, ierarhul a sfințit pictura capelei mortuare a parohiei, cu hramul „Învierea lui Lazăr”, realizată în cursul acestui an.

Duminică, 10 mai, pictura bisericii Parohiei Spulber, cu hramurile „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, restaurată în perioada 2022-2026, a fost binecuvântată de chiriarh. Momentul solemn a continuat cu Sfânta Liturghie, la care alături de ierarh s-a rugat un sobor format din părintele Daniel Dumitrică, secretar eparhial, părintele protopop Aurel Boțan, părintele paroh Alin-Laurențiu Răuță, precum și din alți clerici.

În omilia adresată credincioșilor, Părintele Arhiepiscop Ciprian a subliniat semnificațiile fragmentului evanghelic al Duminicii a 5-a după Paști (Ioan 4, 5-42), precizând că, în convorbirea cu femeia samarineancă la fântâna lui Iacov, Mântuitorul Iisus Hristos a depășit barierele etnice și religioase pentru a revela adevărul despre „apa cea vie”, adică harul Duhului Sfânt, care potolește setea spirituală a omului. După oficierea Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția Sa a binecuvântat casa parohială, renovată în perioada 2023-2025, precum și Centrul de zi pentru copii „Sfântul Nicolae” din localitate, construit în anii 2024-2025.

În semn de apreciere pentru sprijinul oferit la înfrumusețarea lăcașului de cult și a celorlalte edificii eclesiale din comunitate, Sorinel Gicu Vulcan, primarul comunei Spulber, și Viorel Roman au fost răsplătiți cu Hrisovul de binecuvântare „Sfântul Mucenic Sava de la Buzău” cu insignă. Aceeași distincție, fără insignă, le-a fost acordată lui Ionel Spulber și lui Manole Enache.