Momentul istoric din 1859 sărbătorit în orașul Unirii

Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 26 Ianuarie 2026
Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 26 Ianuarie 2026

Împlinirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române a fost sărbătorită sâmbătă, 24 ianuarie, la Catedrala Unirii din Focșani, cu hramurile „Sfânta Cuvioasă Parascheva” și „Izvorul Tămăduirii”, printr‑un program liturgic special. Delegatul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian la eveniment a fost pr. Marian Gegea, vicar administrativ al Eparhiei Buzăului și Vrancei, care a săvârșit Sfânta Liturghie, apoi a luat parte la manifestările din Piața Unirii.

Sfânta Liturghie a fost urmată de slujba de Te Deum, oficiată de un sobor de șapte preoți și doi diaconi, în frunte cu părintele protoiereu Aurel Boțan, care, în cuvântul rostit la final, a evidențiat faptul că Unirea Principatelor Române este un dar al lui Dumnezeu, întemeiat pe jertfa înaintașilor și păstrat prin unitate, pace și credință.

Cu această ocazie, Corala mixtă a Catedralei „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Focșani a oferit răspunsurile liturgice, iar clericii și credincioșii au cântat Imnul de Stat „Deșteaptă‑te, române!”, „Hora Unirii” și „Apărătoare Doamnă”.

Ziua de sărbătoare a continuat cu ceremonia militară din Piața Unirii, la care a fost prezent Nicușor Dan, președintele României. Din partea Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei a participat părintele Marian Gegea, vicar administrativ eparhial, alături de părinții protoierei Oscar Frunză și Cristinel Popa. 

 

