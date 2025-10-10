Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Nepotul Sfântului Dumitru Stăniloae, întâlnire cu seminariștii de la Neamț

Știri
Un articol de: Pr. prof. dr. Viorel Laiu - 10 Octombrie 2025

Ziua de 10 octombrie a fost una cu totul aparte pentru Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț. Într-o atmosferă plină de căldură și emoție, elevii și profesorii seminarului l-au primit pe Dumitru Horia Ionescu, singurul nepot al Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, marele teolog al iubirii și al luminii dumnezeiești.

Cu un glas blând și o prezență senină, domnul Ionescu le-a vorbit tinerilor despre „Noii sfinți români: liniștea interioară - o dovadă a sfințeniei lor”. Cuvintele sale, izvorâte dintr-o inimă plină de credință și dintr-o experiență de viață trăită aproape de Dumnezeu și de bunicul său, au adus în sufletele celor prezenți o bucurie adâncă și o chemare la sinceritate, la rugăciune și la prietenie adevărată.

„Sfinții nu sunt departe de noi”, a mărturisit el, „ci trăiesc printre oameni, în tăcerea rugăciunii și în pacea inimii. Liniștea lor nu e o fugă de lume, ci o dovadă a iubirii lor pentru lume.”

A vorbit, cu gingășie și înțelepciune, despre puterea rugăciunii, despre frumusețea prieteniei curate și despre valoarea timpului, pe care tinerii trebuie să-l folosească pentru a deveni oameni întregi, luminoși și liberi lăuntric.

Elevii au ascultat cu sufletul deschis, iar apoi au adresat întrebări - semn că întâlnirea aceasta nu a fost doar o conferință, ci o adevărată împărtășire de duh.

Cei prezenți au simțit că, prin Dumitru Horia Ionescu, moștenirea spirituală a Sfântului Dumitru Stăniloae s-a făcut vie, respirând printre bănci, în ochii tinerilor și în liniștea adâncă ce s-a așternut la final.

O zi de lumină, o întâlnire de suflet, o amintire care va rămâne mult timp în inimile tuturor celor care au trăit-o.

Într-un loc precum Seminarul de la Mănăstirea Neamț, unde au învățat, s-au rugat și s-au format generații de slujitori ai Bisericii, asemenea momente vin ca o binecuvântare și o aducere-aminte. Aici, în umbra ctitoriilor lui Veniamin Costachi, în duhul rugăciunii marilor duhovnici nemțeni - Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria, părintele Ioanichie Bălan - și sub ocrotirea Maicii Domnului, cuvântul despre sfințenie își găsește ecoul firesc.

Vizita nepotului Sfântului Dumitru Stăniloae a fost, astfel, mai mult decât o întâlnire: a fost o întoarcere la rădăcini, o atingere de har și o reașezare în taina liniștii și a iubirii adevărate.

 

