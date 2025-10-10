Nepotul Sfântului Dumitru Stăniloae, întâlnire cu seminariștii de la Neamț

Ziua de 10 octombrie a fost una cu totul aparte pentru Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț. Într-o atmosferă plină de căldură și emoție, elevii și profesorii seminarului l-au primit pe Dumitru Horia Ionescu, singurul nepot al Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, marele teolog al iubirii și al luminii dumnezeiești.

Cu un glas blând și o prezență senină, domnul Ionescu le-a vorbit tinerilor despre „Noii sfinți români: liniștea interioară - o dovadă a sfințeniei lor”. Cuvintele sale, izvorâte dintr-o inimă plină de credință și dintr-o experiență de viață trăită aproape de Dumnezeu și de bunicul său, au adus în sufletele celor prezenți o bucurie adâncă și o chemare la sinceritate, la rugăciune și la prietenie adevărată.



„Sfinții nu sunt departe de noi”, a mărturisit el, „ci trăiesc printre oameni, în tăcerea rugăciunii și în pacea inimii. Liniștea lor nu e o fugă de lume, ci o dovadă a iubirii lor pentru lume.”



A vorbit, cu gingășie și înțelepciune, despre puterea rugăciunii, despre frumusețea prieteniei curate și despre valoarea timpului, pe care tinerii trebuie să-l folosească pentru a deveni oameni întregi, luminoși și liberi lăuntric.



Elevii au ascultat cu sufletul deschis, iar apoi au adresat întrebări - semn că întâlnirea aceasta nu a fost doar o conferință, ci o adevărată împărtășire de duh.



Cei prezenți au simțit că, prin Dumitru Horia Ionescu, moștenirea spirituală a Sfântului Dumitru Stăniloae s-a făcut vie, respirând printre bănci, în ochii tinerilor și în liniștea adâncă ce s-a așternut la final.



O zi de lumină, o întâlnire de suflet, o amintire care va rămâne mult timp în inimile tuturor celor care au trăit-o.



Într-un loc precum Seminarul de la Mănăstirea Neamț, unde au învățat, s-au rugat și s-au format generații de slujitori ai Bisericii, asemenea momente vin ca o binecuvântare și o aducere-aminte. Aici, în umbra ctitoriilor lui Veniamin Costachi, în duhul rugăciunii marilor duhovnici nemțeni - Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria, părintele Ioanichie Bălan - și sub ocrotirea Maicii Domnului, cuvântul despre sfințenie își găsește ecoul firesc.



Vizita nepotului Sfântului Dumitru Stăniloae a fost, astfel, mai mult decât o întâlnire: a fost o întoarcere la rădăcini, o atingere de har și o reașezare în taina liniștii și a iubirii adevărate.