Noapte în rugăciune la Nicula: mii de pelerini au cântat Prohodul Maicii Domnului

Mii de credincioși, veniți din toată țara, au trăit joi seara la Mănăstirea Nicula unul dintre cele mai emoționante momente ale hramului, cântând împreună Prohodul Maicii Domnului. În jurul orei 21:30, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului a fost scoasă din biserica nouă, în procesiune, și așezată pe Altarul de vară, unde a fost străjuită de tineri îmbrăcați în straie populare.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi, au săvârşit Prohodul Maicii Domnului. Au cântat cele trei stări ale slujbei, alternativ, soborul de preoți și diaconi, Corul de cameră „Psalmodia Transylvanica”, dirijat de pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu și arhid. prof. Daniel Frumos, și corul de maici al mănăstirii bistrițene „Nașterea Maicii Domnului” de la Piatra Fântânele, alături de zecile de mii de credincioși cu lumânări în mâini, așezați pe dealurile de lângă mănăstire.

Apoi, în sunet de clopot și toacă, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului a fost purtată în procesiune în jurul bisericii noi, timp în care au fost cântate pricesne închinate Maicii Domnului. Alături de credincioși, au cântat pr. Ioan Roman de la Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din cartierul clujean Someșeni și pr. Ciprian Taloș de la Parohia „Nașterea Domnului” din Cluj‑Napoca. După înconjurul bisericii, icoana a fost așezată din nou în biserica nouă, unde au putut să i se închine pelerinii veniți la hram.

Un cuvânt de învățătură a fost adresat pelerinilor de arhim. prof. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca.

Apoi a fost săvârșită slujba Utreniei, iar la final au fost citite Molitfele Sfântului Vasile cel Mare.

Icoana Maicii Domnului de la Nicula, pictată în 1681 de preotul Luca din Iclod, este cunoscută în întreaga țară pentru minunea din anul 1699, când, timp de mai bine de trei săptămâni, ochii Fecioarei au izvorât lacrimi văzute și mărturisite de zeci de martori. De atunci și până astăzi, mii de credincioși vin să‑i ceară ajutorul, iar nenumărate mărturii vorbesc despre vindecări, întoarceri la credință și izbăviri din necazuri, dobândite prin mijlocirea Maicii Domnului. În fiecare an, pelerinii care urcă la Nicula retrăiesc această legătură vie cu istoria icoanei, aducând cu ei credința, lacrimile și mulțumirea lor.