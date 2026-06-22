Noi duhovnici în Arhiepiscopia Târgoviştei

Data: 22 Iunie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, Mitropolit onorific şi Exarh patriarhal, a săvârșit vineri, 19 iunie, în Paraclisul eparhial din Târgoviște, slujba de hirotesie întru duhovnic pentru trei tineri preoți, în prezența unor părinți consilieri de la Centrul eparhial.

Recent hirotoniți și absolvenți ai studiilor de licență și masterat din cadrul Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște, preoţii care au devenit duhovnici sunt: pr. George‑Vlăduț Lăzărescu de la Parohia Valea Lungă Cricov (Protoieria Pucioasa), pr. Andrei‑Claudiu Frâncu, de la Parohia Mărunțișu (Protoieria Titu), și pr. Alexandru‑Adrian Davidoiu, de la Parohia Voinești I (Protoieria Târgoviște Nord).

Înaltpreasfinția Sa a dăruit fiecărui nou duhovnic câte un exemplar al Molitfelnicului, ca semn al responsabilității pe care o primesc în slujirea credincioșilor, dimpreună cu îndemnuri părintești privind intensificarea lucrării pastorale, deoarece lucrarea duhovnicului nu se limitează la scaunul spovedaniei, ci se extinde în întreaga viață a comunității, contribuind la zidirea unor parohii vii, unite și dinamice, în care credința se trăiește cu responsabilitate și bucurie. Totodată, chiriarhul le‑a cerut să cultive o colaborare statornică atât cu preoții din parohiile învecinate, cât și cu profesorii de religie din școlile aflate în aria lor de slujire, pentru a contribui împreună la formarea duhovnicească a copiilor și tinerilor, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.