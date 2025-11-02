O nouă biserică prahoveană a fost sfințită

Duminica a 22‑a după Rusalii a fost sărbătorită cu multă bucurie în orașul Azuga de către numeroși credincioși prahoveni, cu prilejul sfințirii Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”‑Azuga 2. Slujba de târnosire a noului lăcaș de cult a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Noul edificiu bisericesc, care poartă hramul „Adormirea Maicii Domnului”, a fost sfințit de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, înconjurat de un sobor de clerici din care au făcut parte: părintele protopop Grigore Melnic, Protoieria Câmpina; părintele Mihai Alexandru, parohul sfântului lăcaș, precum și alți clerici, pentru a încununa lucrările desfășurate timp de 7 ani la acest proiect.

În continuare, a fost săvârșită Sfânta Liturghie, iar după citirea textului biblic din Luca 16, 19‑31, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat faptul că cei drepți, cei care au îndeplinit cuvântul lui Dumnezeu, sunt scriși în Cartea Vieții.

„La un moment dat, când Mântuitorul era cu ucenicii Lui, aceştia din urmă s‑au bucurat pentru că duhurile se plecau lor, spunându‑i Fiului lui Dumnezeu: «Doamne și duhurile se pleacă nouă», adică făceau vindecări, prin puterea pe care le‑a dat‑o Mântuitorul Iisus Hristos, iar Acesta le‑a spus: «Nu vă bucurați că duhurile se pleacă vouă; bucurați‑vă că numele voastre au fost scrise în Ceruri». Nu este bucurie mai mare pentru cineva decât să știe că numele lui a fost scris în Ceruri, iar Cartea Apocalipsei ne spune despre numele celor care s‑au scris în Cartea celor drepți. Aceasta este marea bucurie. Credeți că cineva care a făcut o biserică, care iubește Biserica, care iubește săracii, rămâne nescris în această Carte a Vieții? Nu, pentru că Dumnezeu nu rămâne nimănui dator. Cine a făcut o biserică, cine a făcut o casă pentru un om necăjit și a făcut acest lucru din toată inima, fără să dorească să fie elogiat, numele lui nu poate fi uitat înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă uită toți - vedem cât de ușor uită omul pe om, (...) avem dintre oamenii mari și înțelepți ai poporului român atât de multe nume uitate -, eu sunt sigur că Dumnezeu nu uită pe cel care lucrează bine și își iubește aproapele”, a spus ierarhul.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la finalul programului liturgic, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oferit Ordine tuturor binefăcătorilor, ctitorilor, autorităților locale, care au contribuit la finalizarea lucrărilor de construcție și pictură ale sfântului lăcaş în toți acești ani. Au fost oferite Ordinul „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor”; Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”; Ordinul „Maica Domnului‑Oranta” și Ordinul „Maria Brâncoveanu”.