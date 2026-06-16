O noua capelă mortuară la Inău

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a săvârşit Sfânta Liturghie în Duminica a 2‑a după Rusalii, a Sfinților Români, 14 iunie, în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Inău, Protopopiatul Jibou, judeţul Sălaj. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură despre chemarea la sfințenie, pornind de la semnificația Duminicii Sfinților Români, şi a arătat că sfințenia nu este o realitate îndepărtată sau rezervată unor oameni excepționali, ci chemarea firească a fiecărui creștin care Îl urmează pe Hristos în viața de zi cu zi: „Sfinții sunt lângă noi și noi, până la urmă, suntem chemați să fim sfinți. Tocmai de aceea, astăzi se dă un caracter și mai specific acestei chemări generale, indicând o geografie care este a noastră. Dacă vorbim de Sfinții Români, înseamnă că îi pomenim pe cei de un sânge cu noi, care au reușit să facă diferența în viața lor între ceea ce s‑ar numi o viețuire, o experiență pe orizontală și o experiență pe verticală, privind mai cu adevărat înspre ceea ce Domnul îi chema să facă”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul vocal „Doxa”, dirijat de prof. Florin Lazăr, de la Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău. Pr. paroh Claudiu Bene şi primarul comunei Someș‑Odorhei, Ioan Șandor, alături de alţi binefăcători au primit distincții din partea ierarhului. În continuare, Preasfințitul Părinte Benedict a sfințit noua capelă mortuară, ridicată cu sprijinul Primăriei comunei Someș‑Odorhei și al credincioșilor din localitate.