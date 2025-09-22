O nouă „poartă a cerului” într-o localitate din județul Dâmbovița

Data: 22 Septembrie 2025

Numeroși credincioși au participat duminică, 21 septembrie, la slujba de sfințire a bisericii cu hramurile „Sfinții Trei Ierarhi” și „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Postârnacu, comuna Cornești, județul Dâmbovița.

Sfințirea bisericii și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, din soborul de slujitori făcând parte părinți consilieri de la Centrul eparhial, protopopul Protoieriei Târgoviște Sud, precum și preoți de la parohiile din jur. De asemenea, la eveniment au participat și elevi din comună, însoțiți de profesorul de religie.

Pr. Alin Ștefan, secretar eparhial, a citit actul de sfințire, apoi pr. Marius Traian Stan, protopopul Protoieriei Târgoviște Sud, a rostit cuvântul de bun-venit adresat Arhiepiscopului Târgoviștei, iar pr. paroh Matei Nicolae a mulțumit chiriarhului, precum și tuturor celor care au sprijinit ridicarea bisericii.

Înaltpreasfinția Sa a arătat în cuvântul său că, de fiecare dată, sfințirea unei biserici este mărturia statorniciei comunității parohiale în învățătura de credință și în harul lui Dumnezeu, care vine prin succesiune apostolică până la sfârșitul veacurilor”.

„Biserica este cea care face legătura dintre pământ și cer, dintre timp și veșnicie, punctând esențial spațiul, ca expresie a efervescenței solidarității credinței din cadrul comunității parohiale, a comuniunii cu Dumnezeu și cu sfinții”, a mai spus ierarhul.

Referindu‑se la tema evanghelică a Duminicii după Înălțarea Sfintei Cruci, Părintele Arhiepiscop Nifon a subliniat faptul că „Sfânta Cruce este simbolul cel mai evident al civilizației creștine, care a înnoit fundamental lumea și pe cei ce cred. Astfel că a transformat omul cel vechi, dominat de patimi și sclav al întunericului și răului, în acel om nou, al bucuriei, al virtuții și al frumuseții duhovnicești”.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Nifon a acordat rangul de iconom stavrofor pr. paroh Matei Nicolae și diplome de recunoștință lui Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, lui Gheorghe Bogdan Guță, primarul comunei Cornești, lui Vasile Șerban, fost primar, lui Radu Stancu, fost primar, lui Dumitru Ion, fost deputat, precum și părintelui Iacob Ion, pensionar, fost slujitor al parohiei.

La eveniment au luat parte și autorități naționale, județene și locale, răspunsurile la strană fiind date de Corul bărbătesc „Valachia Christiana”.

Biserica parohială din satul Postârnacu a fost ridicată între anii 2003‑2025, în formă de cruce, cu pridvor deschis și turlă principală deasupra naosului, iar pictura a fost realizată în tehnica secco, între anii 2012‑2013, ne-a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.