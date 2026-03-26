Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri O nouă zi de rugăciune și filantropie la Galaţi

O nouă zi de rugăciune și filantropie la Galaţi

Un articol de: Pr. Rareș Bucur - 26 Martie 2026

Sărbătoarea Bunei Vestiri, 25 martie, a fost prilej de rugăciune, de fapte bune şi de bucurie duhovnicească pentru clericii şi credincioşii din Arhiepiscopia Dunării de Jos. Bucuria şi comuniunea sunt sporite, an de an, la bisericile care au hramul acestui praznic închinat Maicii Domnului.

După ce în ajunul sărbătorii, la ceas de Vecernie, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a fost în mijlocul clericilor şi credincioşilor la Biserica româno‑elenă „Buna Vestire” din municipiul Brăila, miercuri, în ziua praznicului, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie la istorica biserică din zona centrală a oraşului Galaţi, ce și-a sărbătorit hramul. Alături de slujitorii sfintelor altare, la slujbă au luat parte, într‑o atmosferă de evlavie, membrii organismelor parohiale, cadre didactice, dar şi numeroşi credincioşi din parohie şi nu numai.

În cuvântul de învăţătură rostit, Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre semnificaţia sărbătorii închinate Maicii Domnului de la începutul primăverii şi a apreciat lucrările de restaurare şi înnoire realizare în ultima perioadă la această biserică.

După Sfânta Liturghie a fost săvârşit un parastas pentru preoţii, ctitorii, binefăcătorii şi enoriaşii acestei parohii, trecuţi la cele veşnice.

În continuarea programului de hram, parohia a derulat o activitate social‑filantropică la Spitalul Clinic de Obstetrică‑Ginecologie „Buna Vestire” din municipiul Galaţi, instituţie medicală cu care se află într‑un parteneriat tradiţional şi fructuos. Acţiunea a vizat susţinerea tinerelor mame, care au primit de curând dar de prunci, în semn de dragoste şi apreciere pentru jertfa pe care o aduc în societate. În incinta spitalului, un preot delegat al Parohiei „Buna Vestire” din Galaţi, în prezenţa medicilor, a asistentelor medicale şi a personalului administrativ din această instituție medicală, a săvârșit o slujbă de mulţumire, a rostit rugăciuni pentru cei bolnavi şi s‑a rugat pentru odihna veşnică a ostenitorilor, binefăcătorilor şi a pacienţilor trecuţi în veşnicie. Activitatea de la Maternitatea din Galaţi s‑a încheiat cu binecuvântarea mamelor în saloane şi oferirea de flori, iconiţe, pachete cu produse igienico‑sanitare şi diverse articole de îngrijire pentru copii. Toate persoanele internate în această clinică gălăţeană au primit din partea parohiei şi o masă caldă.

 

