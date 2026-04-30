Oaspeți de la Patriarhia Ecumenică, în vizită la Patriarhia Română

Data: 30 Aprilie 2026

În ziua de joi, 30 aprilie 2026, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit, la Reședința Patriarhală, vizita Înaltpreasfințitului Părinte Emanuel, Mitropolitul de Calcedon (Patriarhia Ecumenică), însoțit de Preacuviosul Părinte Arhimandrit Aetios Nikiforos, Mare Eclesiarh și Directorul Cabinetului Patriarhal.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a urat bun‑venit oaspeților la Patriarhia Română și a subliniat relațiile de prietenie dintre Biserica Ortodoxă Română și Patriarhia Ecumenică. Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Emanuel a mulțumit pentru primire și a evidențiat importanța dialogului și a cooperării dintre Bisericile Ortodoxe surori.

De asemenea, pe parcursul întrevederii, au fost abordate teme de interes comun pentru Patriarhia Română și Patriarhia Ecumenică și au fost menționate câteva evenimente cu caracter aniversar care se vor desfășura în anul 2026 în cadrul Patriarhiei Ecumenice.

La încheierea întâlnirii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit Sanctității Sale Bartolomeu și Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice pentru canonizarea, în anul 2025, a patru sfinți români aghioriți, evidențiind importanța acestui act pentru întărirea legăturilor spirituale dintre Biserica Ortodoxă Română și Sfântul Munte Athos, precum și pentru întreaga Ortodoxie.

