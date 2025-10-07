Oaspeți din Norvegia în vizită la Patriarhia Română

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a primit astăzi, 7 octombrie 2025, la Palatul Patriarhiei, pe Berit Lanke, coordonatoarea Fundației „Mia Casa Trondheim” din Norvegia. Aceasta a fost însoțită de un grup de pelerini norvegieni, aflați în România pentru a participa la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.

În cadrul întrevederii, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a transmis delegației din Norvegia binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, urându‑le o ședere plăcută în capitala României.

„Anul acesta este unul cu totul deosebit pentru Biserica Ortodoxă Română, marcând Centenarul Patriarhiei Române și sfințirea Catedralei Naționale, care va avea loc în 26 octombrie, când este cinstit în mod deosebit Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, prilej cu care se desfășoară și pelerinajul anual dedicat Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Pe lângă aceste pelerinaje importante, există și pelerinaje mai mici, cum este cel închinat Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina sau cel dedicat Sfântului Mare Mucenic Mina. Astăzi, Biserica îi sărbătorește pe Sfinții Serghie și Vah, mucenici martirizați în Siria, care sunt patronii bisericii complexului Administrației Prezidențiale. Anul acesta, în multe locuri din țară, se desfășoară pelerinaje și canonizări locale ale mai multor sfinți care au mărturisit credința și au suferit în temnițele comuniste, fiind canonizați 16 sfinți. Unii dintre aceștia au murit în închisoare. Totodată, anul acesta au fost canonizate 16 femei creștine, iar anul viitor va avea loc proclamarea lor oficială. De aceea, vă felicităm pentru activitățile pe care le desfășurați, rugându‑ne Bunului Dumnezeu să vă binecuvânteze”, a spus Preasfinția Sa.

La final, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul i‑a oferit doamnei Berit Lanke, pentru întreaga sa activitate, Diploma omagială 2025 - Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române, cu medalie, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Berit Lanke, coordonatoarea Fundației „Mia Casa Trondheim” din Norvegia, a finanțat proiectul „Mia Casa Inculeţ” din județul Iași.

La rândul său, Berit Lanke a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru ordinul oferit, subliniind importanța Bisericii în educația tinerilor de astăzi.

„Este o mare bucurie să fiu aici astăzi, în acest loc binecuvântat. Legăturile mele cu Biserica Ortodoxă Română sunt mai vechi. Am venit pentru prima dată la începutul anilor ’90, când lucram în cadrul Conferinţei Bisericilor Europene, iar Preafericitul Părinte Patriarh Daniel era atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Prima dată am vizitat această clădire în anul 1992, ca parte a unui program misionar al Bisericii, într‑o perioadă de tranziție, iar Patriarh în acel an era vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist. Tot în aceeași perioadă am avut ocazia să particip și la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, la invitația Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Asociația noastră își propune să‑i sprijine pe copii și tineri, oferindu‑le resurse și îndrumare pentru dezvoltarea lor armonioasă, în spiritul valorilor morale și religioase. Doresc să‑i mulțumesc Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru ordinul oferit, iar această distincție reprezintă pentru mine un angajament și mai puternic de a continua munca în sprijinul copiilor și tinerilor de azi”.

La încheierea evenimentului, fiecare membru al delegației a primit, în semn de binecuvântare din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, volumul: „Brâncuşi - Sculptor creştin ortodox”. Cei prezenți au avut apoi ocazia de a vizita Palatul Patriarhiei.