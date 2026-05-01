Oaspeți francofoni în vizită la Palatul Patriarhiei

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, l‑a primit astăzi, 1 mai 2026, la Palatul Patriarhiei, pe părintele Marc‑Antoine Costa de Beauregard, protopop al Protopopiatului Franței din cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale. Acesta a fost însoțit de un grup de pelerini ortodocși francofoni, aflați în România pentru a vizita obiective istorice și religioase din țara noastră.

În cadrul întrevederii, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a transmis grupului de pelerini ortodocși francofoni din Franța binecuvântarea Întâistătătorului Bisericii noastre, adresându‑le un cuvânt de bun-venit și îndemnându‑i să valorifice duhovnicește timpul pelerinajului în România, prin rugăciune, participare la sfintele slujbe și cunoașterea tradiției ortodoxe românești.

„Cu multă bucurie vă spunem «Bine ați venit!» la Palatul Patriarhiei din București, în numele Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Vizita dumneavoastră reprezintă pentru noi un prilej de bucurie, de comuniune, de întărire în credință și de mărturisire a unității care ne leagă în Hristos, dincolo de orice hotar etnic sau lingvistic. Îl salutăm cu deosebit respect pe părintele Marc‑Antoine Costa de Beauregard, a cărui lucrare pastorală și misionară în Franța este o mărturie vie a frumuseții Ortodoxiei trăite cu profunzime și fidelitate. Parohia «Saint Germain et Saint Cloud» din Louveciennes este un exemplu de comunitate vie, în care credința se transmite nu doar prin cuvânt, ci și prin viață, prin rugăciune și prin comuniunea în Duhul Sfânt. Privim cu recunoștință legăturile duhovnicești pe care părintele le‑a cultivat cu România, îndeosebi cu Mănăstirea Antim, unde, ani la rând, a slujit ca preot alături de duhovnicul său, Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, unul dintre cele mai strălucitoare chipuri ale teologiei și vieții monahale românești. De asemenea, evocăm cu aleasă prețuire legătura duhovnicească pe care părintele a avut‑o cu Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, a cărui operă teologică a depășit granițele țării și a devenit hrană duhovnicească pentru întreaga lume ortodoxă și nu numai. Nu putem să nu amintim și de Mănăstirea Cernica, unde părintele Marc‑Antoine a petrecut o lună împreună cu Părintele Dumitru Stăniloae, iar în urma convorbirilor avute, părintele Marc‑Antoine a scris o carte deosebită, publicată mai întâi la Paris, în anul 1984, apoi în România, cu titlul «Mica dogmatică vorbită. Dialoguri la Cernica». Toate aceste legături arată că Ortodoxia este un spațiu al întâlnirii, al comuniunii și al iubirii, în care diversitatea culturală devine bogăție, nu separare. Ortodoxia este, în esența ei, frumusețea întâlnirii omului cu Dumnezeu, iar dragostea lui Dumnezeu îi adună pe toți într‑o singură familie duhovnicească”, a spus Preasfinția Sa.

La final, ierarhul le‑a oferit părintelui Marc‑Antoine Costa de Beauregard și părintelui Claude Delangle, pentru întreaga lor activitate, Diploma omagială 2025 - Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române, cu medalie, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, precum și alte daruri.

Totodată, părintele Marc‑Antoine Costa de Beauregard i‑a dăruit Episcopului‑vicar patriarhal mai multe cărți de teologie de specialitate.

Părintele Marc‑Antoine Costa de Beauregard a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântare și pentru darurile oferite, subliniind bucuria comuniunii și a legăturilor duhovnicești care unesc comunitățile ortodoxe din Franța și România: „Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Mitropolit Iosif de la Paris, avem bucuria de a ne afla astăzi aici, la București. Înaltpreasfinția Sa este cunoscut pentru zelul său misionar și ne încurajează să desfășurăm lucrare misionară în Franța, dar și să venim în România, pentru a cunoaște la fața locului sfinții români, în special pe cei canonizați în anul trecut și în acest an. Este un exemplu elocvent de comuniune pastorală între creștinii ortodocși din Franța, în special din Paris, din parohia noastră, care cuprinde atât români din diasporă, cât și numeroși credincioși ortodocși de alte naționalități: francezi, sârbi, japonezi și alții. Adresăm, de asemenea, mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru diplomele omagiale cu medalie și cărțile oferite tuturor pelerinilor, precum și Preasfinției Voastre pentru căldura cu care ne‑ați primit astăzi aici, la Palatul Patriarhiei”.

La încheierea evenimentului, fiecare pelerin a primit, în semn de binecuvântare din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, volumul „Catedrala Națională, un ideal împlinit. Repere istorice și arhitecturale”. Cei prezenți au avut apoi ocazia de a vizita Palatul Patriarhiei și Catedrala Patriarhală istorică.