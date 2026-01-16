Omagiu prin cântec și versuri lui Eminescu, la Craiova

În prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, în seara de 15 ianuarie 2026, a avut loc manifestarea culturală dedicată Zilei Culturii Naționale, în Sala de festivități a Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova.

Evenimentul a fost organizat de Sectorul cultural al Arhiepiscopiei Craiovei, reprezentat de pr. conf. dr. Adrian Boldișor, și de Sectorul învățământ, reprezentat de pr. dr. Adrian Lupu, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, Teatrul Național „Marin Sorescu”, Filarmonica Oltenia şi TVR Craiova. De asemenea, au fost prezenţi numeroşi reprezentanţi ai instituțiilor de stat, dintre care amintim pe Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj, reprezentanți ai Primăriei Craiova, ai Prefecturii, ai Inspectoratului Școlar, ai instituțiilor de cultură și de învățământ din Craiova şi cadrele didactice ale Facultăţii de Teologie, precum şi numeroşi studenţi şi studente.

Părintele Adrian Lupu, în cuvântul de deschidere, a mulţumit Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu pentru binecuvântarea de a realiza evenimentul, dar mai ales pentru purtarea de grijă și implicarea în promovarea și cultivarea valorilor culturale ale regiunii noastre.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a vorbit despre ontologia culturii şi raportarea poporului român la personalitatea marelui poet: „Pe Mihai Eminescu îl găsim în cărțile de literatură, îl găsim în viețile noastre, pentru că fiecare dintre noi cunoaște versurile poetului național. Această cunoaștere reflectă adâncul sufletului nostru românesc. Eminescu a compus poezie muzicală, pentru că poezia lui înglobează muzica şi frumosul. Muzica stă la baza poeziei lui Eminescu. El a scris poezii fredonând melodii, iar atunci când compunea, auzea cuvinte, auzea versuri, auzea sunete. Aceste simțăminte sufletești nu se citesc, ele se simt. Vorbim despre inspirație, cea care este dincolo de frontierele spiritului uman, ea vine de la Dumnezeu şi se comunică prin rațiune, prin minte. Și noi suntem în armonie cu muzica. Platon spunea că planetele, în mișcarea lor, descriu muzica, iar noi, dacă am auzi muzica cerească, nu am mai putea să ne mişcăm. Această frumusețe depășește materialul, lumescul. Trupurile noastre sunt ca niște chitare acordate, iar pe sufletele noastre umblă degetele lui Dumnezeu, pe corzile sufletului nostru”.

Programul artistic al serii a cuprins un recital de poezie eminesciană, susținut de actorul Adrian Andone, de la Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova. Momentele de recitare au fost armonios completate de intervenții muzicale de înaltă ținută: arhid. lect. dr. Victor Șapcă a interpretat muzical versurile poetului naţional Mihai Eminescu. De asemenea, publicul s‑a bucurat de interpretările instrumentale ale artiștilor Geo Fabian, la vioară, și Dorinel Vasile, la pian, de la Filarmonica „Oltenia”. Seara culturală a fost completată de ansamblul vocal de cameră CORALIS - „The Sound of Clarity”, format din artiști lirici profesioniști ai Coralei Academice a Filarmonicii „Oltenia” din Craiova, şi de micuţa Maria Anastasia Lupu, care a recitat poezia „Somnoroase păsărele”.

Un moment important al manifestării din Ziua Culturii Naționale l‑a constituit acordarea Gramatei Mitropolitane și Crucea „Sfântul Nicodim”, clasa I, din partea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, lui Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj.