Ostenitor din Administrația Patriarhală a primit harul preoției

În Duminica a 20‑a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a poposit în mijlocul credincioșilor Parohiei Icoanei din Protoieria Sector 2, Capitală, săvârșind Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Cu acest prilej, ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Andrei Gabriel Costache, ostenitor al Administrației Patriarhale, care va sluji pe seama Parohiei Icoanei.

Din soborul de slujitori care s‑au rugat împreună cu Preasfinția Sa au făcut parte: părintele Remus Marian, consilier patriarhal; părintele Liviu Nichita, consilier patriarhal și parohul bisericii; părintele Ion Popescu, slujitor la aceeași parohie; părintele Mihai‑Constantin Mușat, secretar patriarhal la cancelaria Biroului de protocol al Patriarhiei Române; părintele Codruţ Toader, inspector eparhial; părintele Marcel Stavără, slujitor la aceeași parohie, precum și alți preoți și diaconi.

După citirea pasajului evanghelic al învierii fiului văduvei din Nain (Luca 7, 11‑16), Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a tâlcuit înțelesurile duhovnicești ale minunii săvârșite de Mântuitorul Hristos.

„Evanghelia citită astăzi ne aduce în fața ochilor minunea învierii fiului văduvei din Nain (Luca 7, 11‑16), un moment plin de învățăminte pentru viața noastră creștină. În mijlocul mulțimilor adunate, Mântuitorul, cu iubire și compasiune, îi spune mamei îndurerate: «Nu mai plânge!» și poruncește tânărului să se ridice dintre cei morți. Această întâmplare ne învață adevăruri esențiale pentru viața duhovnicească: solidaritatea și faptele milei, de a fi alături de cei aflați în suferință, chiar prin gesturi simple, dar pline de iubire; respectul față de trupul omenesc, chiar și după moarte, ca templu al Duhului Sfânt și chemarea fiecărui om la viață duhovnicească, la ridicare din păcat și la comuniunea cu Biserica. Prin atingerea trupului mort și porunca de a se ridica, Mântuitorul ne arată că viața creștină nu se oprește la dimensiunea materială, ci caută să restabilească legătura cu Dumnezeu, să învie sufletește și să aducă speranță celor întristați. Aceasta ne amintește și de convertirea Sfântului Apostol Pavel, care a trecut de la orbirea duhovnicească la luminarea de către Hristos, devenind apostol al neamurilor. Evanghelia de astăzi cheamă fiecare credincios să reflecte grija lui Hristos pentru tineri, pentru cei singuri și îndurerați, să împartă cu ei bucurii și necazuri și să trăiască cu responsabilitate darul botezului, ca mădulare vii ale trupului Bisericii. Minunea de la Nain ne arată că iubirea lui Dumnezeu lucrează prin oameni, iar fiecare act de compasiune, mângâiere sau ajutor aduce nu doar alinare, ci și viață veșnică”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Andrei Gabriel Costache pe seama Bisericii Icoanei din București. În cuvântul rostit după hirotonie, Preasfinția Sa i‑a urat o slujire rodnică, spre folosul Bisericii și al credincioșilor pe care îi va păstori: „Mulțumim lui Dumnezeu pentru această frumoasă duminică, pe care am petrecut‑o împreună la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, astăzi a fost hirotonit preot părintele Andrei Gabriel Costache, care, deși nu s‑a născut în această parohie, a crescut și s‑a format duhovnicește aici, fiind de mic ucenic al părinților slujitori. Prezența sa în comunitate, ca diacon și colaborator la Palatul Patriarhiei, a fost o binecuvântare, iar Dumnezeu l‑a înzestrat cu daruri spirituale, o voce frumoasă și o structură sufletească echilibrată. Părintele Andrei este un tată dedicat, găsind în familia sa atât inspirație, cât și responsabilitate. Studiile sale, inclusiv doctoratul axat pe familia creștină în viziunea Sfântului Augustin, reflectă angajamentul său față de educația tinerilor și cultivarea unei vieți duhovnicești autentice. Evanghelia de astăzi ne amintește grija Mântuitorului pentru tineri și pentru cei rătăciți, iar rugăciunile părinților au o putere mare de a‑i aduce pe copii pe calea cea dreaptă. Societatea creștină, bazată pe iubire, compasiune și solidaritate, rămâne model de frumusețe și armonie, iar implicarea tinerilor în viața liturgică și comunitară le păstrează această dulceață și încredere în Dumnezeu”.

În încheiere, părintele paroh Liviu Nichita i‑a mulțumit ierarhului pentru prezența în mijlocul credincioșilor, săvârșirea rânduielilor sfinte și bogatul cuvânt de învățătură.