Parastas pentru Episcopul Vasile Flueraș, la Cluj‑Napoca

La Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca a avut loc slujba Parastasului la patru ani de la trecerea la cele veșnice a Preasfințitului Părinte Vasile Flueraș, Episcop emerit și fost Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, cu titulatura „Someșanul”, în perioada 1998‑2019, care a trecut la Domnul în data de 8 octombrie 2021.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, împreună cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a săvârșit duminică, 5 octombrie, slujba Parastasului.

În cadrul slujbei de pomenire, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt duhovnicesc și a evocat personalitatea blândului și bunului ierarh de vrednică amintire.

După slujba Parastasului, în cripta de la demisolul catedralei, cei doi ierarhi s‑au recules la mormântul PS Părinte Vasile, unde a fost săvârşit un trisaghion.

În perioada 5-20 octombrie, la Muzeul Mitropoliei Clujului, poate fi vizitată expoziția „Chipuri care nu pleacă”, care reunește portrete ale Episcopului Vasile Flueraș, realizate de preotul Ioan Gînscă, în tehnici artistice variate și provenite din colecțiile Editurii Teognost și ale Mănăstirii Ciucea. Curatori ai acestei expoziţii sunt pr. Ioan Gînscă‑Nistea și dr. Paul Ersilian Roșca.

Mâine, 9 octombrie, de la ora 19:00, va avea loc lansarea volumului „Iubirea ta mi te‑a făcut minune... In memoriam Episcop Vasile Flueraș (1948–2021)”, apărut la Editura Renașterea. La eveniment vor lua cuvântul Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei, pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, lect. univ. dr. Diana Moțoc și arhim. Dumitru Cobzaru. Cu acest prilej vor avea loc recitalul Corului „Sfântul Lavrentie al Cernigovului” al Asociaţiei Studenţilor Creştin Ortodocşi Români (ASCOR) Cluj‑Napoca și vernisajul expoziției „Chipuri care nu pleacă”. Evenimentul va fi moderat de dr. Paul Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului.