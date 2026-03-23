Părintele Constantin Necula, în mijlocul tinerilor de la Centrul din Târgu Ocna
Într‑un context în care nevoia de sprijin duhovnicesc și de repere autentice este tot mai evidentă, tinerii aflați în Centrul pentru tineri privați de libertate din Târgu Ocna, județul Bacău, au avut bucuria de a‑l primi la sfârșitul săptămânii trecute pe părintele profesor Constantin Necula, de la Facultatea de Teologie „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” din Sibiu, care a susținut conferința „Crucea tinereții, cale spre Înviere”.
Prezența părintelui Constantin Necula la Târgu Ocna, sub oblăduirea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și a Protopopiatului Onești, reprezentat de părintele protopop Nicolae Zaharia, reconfirmă angajamentul Bisericii Ortodoxe Române de a fi alături de cei aflați în momente de cumpănă. Evenimentul a demonstrat că, prin dialog și empatie, zidurile pot deveni ferestre, iar privarea de libertate poate deveni, paradoxal, un moment de regăsire a libertății interioare.