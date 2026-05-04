Părintele Vasile Ardeleanu din Roman, sărbătorit la împlinirea vârstei de 100 de ani

Data: 04 Mai 2026

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, în duh de rugăciune și aleasă recunoștință, a fost marcat ceasul aniversar al părintelui Vasile Ardeleanu, slujitor vrednic al Bisericii lui Hristos, care a împlinit binecuvântata vârstă de 100 de ani - un veac trăit în slujirea lui Dumnezeu și a semenilor.

După încheierea Sfintei Liturghii, în Biserica Precista Mică - Roman, a fost oficiată slujba de mulțumire pentru darurile revărsate de Dumnezeu asupra părintelui Vasile Ardeleanu, moment de profundă trăire duhovnicească.

În cadrul momentului aniversar, părintele paroh Tiberiu Roșu a transmis cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, evidențiind viața pilduitoare și slujirea jertfelnică a părintelui sărbătorit. Cu acest prilej, a fost înmânată, din partea Înaltpreasfinției Sale, o distincție de onoare, însoțită de florile recunoștinței.

Totodată, din partea Primăriei Municipiului Roman, primarul Dan‑Laurențiu Leoreanu a oferit părintelui Vasile Ardeleanu diploma aniversară, ca semn al prețuirii comunității.

Născut la 6 mai 1926, în satul Fundul Poienii, comuna Stănița, județul Neamț, într‑o familie numeroasă și temeinic ancorată în credință, părintele a deprins încă din pruncie mireasma slujirii bisericești, avându‑l ca model pe tatăl său, cântăreț bisericesc. În mijlocul încercărilor istoriei, marcată de vremurile tulburi ale războiului și de privațiunile regimului care a urmat, a învățat răbdarea, jertfa și statornicia, virtuți care i‑au devenit temelie pentru întreaga viață.

Chemarea către slujirea lui Hristos a fost cultivată printr‑o formare temeinică: Școala de cântăreți bisericești din Roman, studiile liceale și apoi Școala Teologică, încununate de absolvirea Facultății de Teologie din București.

Prin Taina Hirotoniei, primită în Eparhia Iașilor, sub omoforul Preasfințitului Părinte Teofil Herineanu, părintele Vasile Ardeleanu a devenit lucrător în via Domnului, păstorind cu râvnă în mai multe parohii: Toporași (Vaslui), Moreni și Dumbrava (Bacău), apoi Miron Costin, Sofrăcești și Horia (Neamț), unde a desfășurat o lucrare neîntreruptă de zidire sufletească și materială. În Parohia Dumbrava a ridicat casa parohială și a împodobit biserica, iar la Parohia Sofrăcești a reînnoit acoperișul sfântului lăcaș, a înconjurat biserica cu gard și a refăcut icoanele. Mai presus de toate, părintele Ardeleanu a fost ziditor de suflete, păstor bun și statornic, propovăduind cuvântul Evangheliei în vremuri de restriște.

În perioada regimului comunist, când slujirea preoțească era adesea îngrădită, părintele a rămas lumină și sprijin pentru credincioși, apărând dreapta credință cu blândețe și fermitate. În viața de familie, alături de preoteasa Jeni‑Iuliana, a crescut patru copii, oferindu‑le pilda unei vieți trăite în frică de Dumnezeu și demnitate.