Patriarhul Ilia al II‑lea al Georgiei a fost înmormântat

În Duminica a 4‑a a Postului Mare, 22 martie 2026, vrednicul de pomenire Ilia al II‑lea, Arhiepiscop de Mtskheta și Tbilisi, Mitropolit de Bichvinta și Tskhum‑Abkhazia și Patriarhul Catolicos al Întregii Georgii, a fost condus pe ultimul drum pământesc. Slujba de înmormântare a fost săvârșită în Catedrala Patriarhală „Sfânta Treime” din capitala Georgiei, fiind prezidată de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscop al Constantinopolului‑Noua Romă și Patriarh Ecumenic. Din soborul numeros de arhierei care s‑au rugat pentru odihna sufletului Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe a Georgiei au făcut parte și doi ierarhi români, delegați de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Preafericitul Părinte Ilia al II‑lea a adormit întru Domnul marți, 17 martie, la vârsta de 93 de ani. Alegerea sa ca Patriarh Catolicos al Întregii Georgii, la data de 25 decembrie 1977, a marcat începutul unei perioade de renaștere și înflorire spirituală a Bisericii Ortodoxe a Georgiei care, vreme îndelungată, suferise sub opresiunea regimului sovietic. Până la sfârșitul anilor '80, numărul clericilor, al mănăstirilor și al bisericilor din Georgia a crescut semnificativ, fapt ce a ajutat Biserica să se apropie din nou de credincioșii din întreaga țară. Considerat de aceștia un adevărat părinte spiritual și o autoritate morală, Patriarhul Ilia al II‑lea a ghidat Biserica Georgiei prin perioade istorice dificile, revitalizând‑o și consolidându‑i rolul esențial în viața poporului georgian.

Trupul său a fost depus în Catedrala Patriarhală „Sfânta Treime” din Tbilisi, iar pe tot parcursul săptămânii nenumărați credincioși au trecut pragul lăcașului de închinare pentru a aduce un ultim omagiu părintelui lor spiritual. În tot acest timp, numeroși reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe surori și ai altor confesiuni și culte, dar și autorități de stat georgiene și oficialități ale altor state au transmis mesaje de condoleanțe. Un eveniment emoționant s‑a petrecut joi, 19 martie, atunci când mii de credincioși, botezați personal de‑a lungul anilor de Patriarhul Ilia al II‑lea pentru a încuraja natalitatea în rândul populației georgiene, s‑au îndreptat în procesiune către Catedrala „Sfânta Treime”. Totodată, Guvernul georgian a declarat doliu național începând de miercuri până în ziua înmormântării.

În dimineața zilei de duminică, slujba Înmormântării Patriarhului Ilia al II‑lea a fost precedată de Sfânta Liturghie, săvârșită de un sobor numeros de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Georgiei, înconjurați de preoți și diaconi, sobor condus de Înaltpreasfințitul Părinte Shio, Mitropolit de Senaki și Chkhorotsku și Locțiitor al Tronului patriarhal. La cele două slujbe au asistat, pe lângă numeroși credincioși, reprezentanți ai autorităților de stat georgiene și ai altor state, reprezentanți ai altor confesiuni creștine, precum și alți delegați. Printre oficialitățile prezente s‑au numărat președintele Georgiei, Mikheil Kavelașvili, prim‑ministrul Irakli Kobakhidze, președintele Parlamentului de la Tbilisi, Shalva Papuașvili, precum și alți demnitari din Georgia și din statele vecine.

Slujba Înmormântării a fost prezidată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu. Între ierarhii care au înălțat rugăciuni pentru odihna sufletului Patriarhului Catolicos al Georgiei s‑au numărat Preafericitul Părinte Daniil, Patriarhul Bulgariei; Preafericitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Tiranei, Durrësului și al Întregii Albanii; Preafericitul Părinte Ratislav, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe din Ținuturile Cehe și din Slovacia, precum și alți ierarhi delegați de Bisericile Ortodoxe surori.

Din partea Bisericii Ortodoxe Române au fost prezenți Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, și Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, delegații Părintelui Patriarh Daniel. Din delegația Bisericii noastre a făcut parte și arhidiaconul Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal și directorul Agenției de știri Basilica a Patriarhiei Române. Ajunși în capitala Georgiei încă din după‑amiaza anterioară, aceștia au săvârșit sâmbătă un Trisaghion în limba română la catafalcul Patriarhului Ilia.

La finalul slujbei Înmormântării, Sanctitatea Sa Bartolomeu a rostit un cuvânt de consolare adresat întregului popor georgian și Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe surori: „Sfânta Biserică a Georgiei a pierdut un întâistătător înțelept și bineplăcut lui Dumnezeu, care a păstorit turma credincioșilor vreme de o jumătate de veac. Venerabila ierarhie a acestei țări și‑a pierdut întâiul ierarh, un profund cunoscător al teologiei și pedagogiei creștin‑ortodoxe, prin care toți arhiereii au primit harul deosebit al preoției. Statul a pierdut un sfetnic luminat, un sol patriot al păcii și unității, dăruit slujirii lui Dumnezeu. Totodată, națiunea georgiană a pierdut un tată iubitor, care a vegheat până la suflarea din urmă pentru binele spiritual și social al poporului său. Moștenirea Sfintei Nina, cea întocmai cu Apostolii, și a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe rămâne acum fără respectatul ei păzitor și credinciosul ei continuator. Într‑adevăr, poate nici unul dintre vrednicii Catolicoși din trecut nu poate revendica o moștenire atât de strâns împletită cu destinul Georgiei, cu Biserica, neamul, statalitatea sa și cauza păcii din Caucaz, precum cea a fericitului și luminatului Patriarh Ilia al II‑lea. El a fost un veritabil stâlp de sprijin atât pentru Biserică, cât și pentru patrie, dăruind tuturor iubire, devotament și purtare de grijă în toate zilele”.

Un cuvânt a fost rostit și de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Shio, care și‑a exprimat recunoștința pentru grija părintească arătată de Patriarhul Ecumenic: „Sanctitatea Voastră, este cu neputință să nu subliniem profunzimea duhovnicească a mesajului Vostru, rostit din inimă, pentru care îmi exprim sincera și deplina recunoștință. Este de notorietate faptul că ați manifestat întotdeauna o dragoste părintească și un respect profund față de persoana și lucrarea Preafericitului Patriarh Ilia al II‑lea”.

În continuare, soborul de slujitori, numeroși clerici și zeci de mii de credincioși au pornit în procesiune solemnă până la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”–Sioni din Tbilisi, acolo unde Preafericirea Sa a fost înmormântat, potrivit dorinței exprimate anterior. În acest lăcaș, Întâistătătorul Bisericii Georgiei și‑a început slujirea patriarhală în anul 1977. Între cele două catedrale a fost amenajat un culoar solemn în semn de omagiu pios adus Preafericitului Părinte Ilia al II‑lea.

De‑a lungul întregului traseu, membrii Forțelor de Apărare ale Georgiei au format o gardă de onoare, purtând cu demnitate drapelele naționale.

La momentul rânduit, și membrii delegației Bisericii noastre au transmis mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat „Patriarhul Catolicos Ilia al II‑lea al Georgiei - un păstor înțelept și smerit”.