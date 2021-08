Patriarhul României a sfinţit două racle pentru moaştele Botezătorului Ioan

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oficiat vineri, 27 august, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reşedinţei Patriarhale, slujba de sfinţire a două noi racle, în care au fost aşezate fragmente din cinstitele moaşte ale Sfântului Proroc Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului. Cele două racle fac parte din tezaurul sacru al Reşedinţei Patriarhale, respectiv al Mănăstirii Plumbuita din Bucureşti, care are ca hram principal sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul.

Părticelele din sfintele moaşte aşezate în cele două racle au fost dăruite de părintele arhimandrit Antipa Protopsaltul, stareţul Chiliei „Sfânta Ana” a Mănăstirii Iviru din Muntele Athos, prin mijlocirea părintelui arhimandrit Atanasie Prodromitul, stareţul Schitului Românesc „Prodromu” din Sfântul Munte, „să fie spre ocrotire şi pază, spre îndemn la pocăinţă şi spre binecuvântare, pentru monahii din obşte şi pentru toţi credincioşii închinători din acel sfânt lăcaş”, după cum se arată în certificatul de autenticitate care însoţeşte sfântul odor.

La finalul slujbei, Întâistătătorul Bisericii noastre a rostit un cuvânt de binecuvântare în care a arătat motivele pentru care creştinătatea îl cinsteşte cu mare evlavie pe Sfântul Ioan Botezătorul. „Sfântul Ioan Prorocul, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, este, după Maica Domnului, persoana cea mai cinstită între sfinţii Mântuitorului Iisus Hristos. Maica Domnului este pomenită de zece ori în an, iar Sfântul Ioan Botezătorul are şase zile de cinstire. El este întotdeauna pictat în rândul icoanelor împărăteşti la fiecare catapeteasmă din bisericile ortodoxe, ceea ce arată importanţa sa. De asemenea, el este pictat în icoana Judecăţii de Apoi, numită «Deisis», ca mijlocitor pe lângă Dreptul Judecător, Iisus Hristos. Maica Domnului se află în dreapta Mântuitorului, stând în picioare şi rugându‑se, iar Sfântul Ioan Botezătorul în stânga, el fiind dascălul pocăinţei şi cel care a făcut cunoscută dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos la Iordan, când a şi prorocit că El este Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, adică păcatul neascultării protopărinţilor Adam şi Eva, din care derivă toate păcatele lumii. Sfântul Ioan a mai prezis că după el va veni Cineva mai mare, care va boteza pe oameni cu Duh Sfânt şi cu foc, profeţind în acest fel că Duhul Sfânt Se va pogorî peste ucenicii Mântuitorului Hristos sub chipul limbilor de foc. Ca dascăl al pocăinţei, Botezătorul Ioan este cel care mijloceşte în ziua morţii fiecărui om şi în ziua Judecăţii Universale pentru cei care s‑au pocăit, dar nu au mai avut timp să arate şi faptele pocăinţei, ci au murit în stare de regret pentru păcate, aşa cum a murit tâlharul de pe cruce din dreapta Mântuitorului. În Vechiul Testament, el este prezentat ca un înger, în cartea prorocului Maleahi. La fel, în cartea lui Isaia Prorocul, el este prezis ca fiind «Glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui!». Astfel, el a fost profeţit ca fiind Înaintemergătorul, Pregătitorul venirii Mântuitorului în lume”, a subliniat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

În încheiere, Preafericirea Sa a mulţumit tuturor celor care s‑au nevoit pentru ca cinstitele moaşte ale Sfântului Ioan Botezătorul să ajungă la mănăstirea bucureşteană: „A avea moaştele Sfântului Ioan Botezătorul este o mare binecuvântare. Mulţumim părinţilor de la Chilia «Sfânta Ana», părintelui stareţ Antipa, precum şi părintelui Atanasie Prodromitul, care au semnat împreună certificatul de autenticitate. Cei de la Chilia «Sfânta Ana» aveau două racle cu moaşte ale sfântului. Nu au oferit‑o pe cea mai mică, ci pe cea mai mare, spunând că este mai de folos ca fragmentul mai mare să fie într‑o mănăstire decât în chilia lor. Se vede din aceasta conştiinţa lor misionară şi duhul de dărnicie”.

Cele două racle sfinţite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel au fost confecţionate din argint la Atelierele Patriarhiei Române şi sunt împodobite cu icoana Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, precum şi cu scene din viaţa Botezătorului şi Înaintemergătorului Domnului.