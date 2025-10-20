Pelerinaj la citadela din Kufstein în Anul Centenar al Patriarhiei Române

Data: 20 Octombrie 2025

Sâmbătă, 18 octombrie, s‑a desfășurat cea de‑a zecea ediție a pelerinajului „Pe urmele Sfinților Ardeleni” de la Kufstein, din munții Tirolului, unde au pătimit, în a doua jumătate a secolului al 18‑lea, în condiții grele de temniță, mulți transilvăneni ca mărturisitori ai credinței ortodoxe.

Programul pelerinajului a debutat cu Sfânta Liturghie arhierească oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, împreună cu Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, şi cu Preasfinţitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului, înconjuraţi de un sobor de clerici și diaconi, cu participarea câtorva sute de credincioși din Austria și din Germania.

După citirea Sfintei Evanghelii, PS Părinte Macarie a ținut un cuvânt de învățătură în care a elogiat jertfa sfinților mărturisitori ardeleni, trecuți în sinaxar în două etape în anii 1950, respectiv 1992. Trei dintre sfinții care și‑au aflat sfârșitul în detenție au fost preoții Visarion, Moise Măcinic și Ioan din Galeș. Deși se pare că aceștia n‑au avut parte nici de icoane sau de cele necesare oficierii Sfintei Liturghii, totuși, nu noi, cei de astăzi, am fi primii care oficiază Sfânta Jertfă pe aceste meleaguri străine, ci ei, sfinții transilvăneni, au adus prima ofrandă, în acei ani îndelungați de chinuri și osteneli. PS Părinte Macarie a făcut apoi o paralelă cu jertfa sfinților mărturisitori din temnițele comuniste care au suferit în condiții similare.

La momentul chinonicului, teologul și istoricul Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător al Academiei Române, filiala Cluj‑Napoca, a ținut o prelegere despre contextul istoric al vremii, întregind cu date inedite portretul sfinților ardeleni, inițiatorii mișcării religioase de apărare a Ortodoxiei din Transilvania. Pe lângă cele cinci nume cunoscute din calendar (Visarion Serai, Sofronie de la Cioara, Nicolae Oprea, Ioan din Galeș și Moise Măcinic), lista mărturisitorilor este mult mai lungă, conținând zeci și sute de martiri și mărturisitori uitați. Istoricul Mircea Abrudan i‑a amintit pe următorii: Popa Ioan din Aciliu; Popa Cosma din Deal; Popa Ioan Piuariu din Sadu; țăranii Moga Triflea din Orlat și Bucur Bârsan din Gura Râului care au murit venind de la Viena; o serie de femei, precum și preoteasa popii Cosma din Deal, care a fost aruncată în închisoare cu un prunc la sân. Toți aceștia au suferit pentru curajul de a cere drepturi minimale, cum ar fi: posesiunea bisericilor pe care le‑au construit, eliberarea preoților închiși și numirea unui episcop ortodox, post desființat prin înființarea Episcopiei greco‑catolice la Blaj. În continuare a evocat exemplul țăranului Oprea Nicolae, model de caracter moral și de demnitate, care a călătorit de la Săliște (Sibiu) la Viena de trei ori pentru cauza dezrobirii religioase (un singur drum dura cel puțin două săptămâni pe atunci), concluzionând că Sfântul Nicolae Oprea, întemnițat la Kufstein mai bine de 30 de ani, a reprezentat conștiința poporului român din Transilvania.

Slujba a continuat cu împărtășirea pelerinilor mici și mari, iar cântarea la strană a fost asigurată de părintele Alin Buliga.

La final, IPS Părinte Mitropolit Serafim a adresat câteva cuvinte despre frumusețea Sfintei Liturghii ortodoxe, apoi a mulțumit gazdelor romano‑catolice pentru deschidere și ospitalitate. Câteva cuvinte a transmis și prelatul romano‑catolic, dr. Josef Johann Pletzer, vădit impresionat de splendoarea slujbei ortodoxe, de portul tradițional al pelerinilor și de jertfa sfinților transilvăneni, despre care a recunoscut că sunt publicate prea puține date în tipăriturile de limbă germană.

După încheierea Sfintei Liturghii, pelerinii au urcat la pas în fortăreața Kufstein, fostă închisoare, unde s‑a săvârșit un parastas pentru toți cei care au pătimit în acel loc.

La sfârșit, toți pelerinii au fost invitați la o agapă. Cu acest prilej, PS Părinte Sofian Brașoveanul a adresat următoarele cuvinte de mulțumire: „Ne‑am bucurat cu toții de ospitalitatea, dărnicia și dăruirea de sine a părintelui paroh Daniel Stan, a preotesei Andreea și a credincioșilor parohiei la agapa oferită tuturor participanților la pelerinaj. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi binecuvântată, mulțumim gazdelor și tuturor participanților. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfinților Mărturisitori Ardeleni, să ne dea și nouă înțelepciunea și puterea de a fi martori ai iubirii Lui și ai credinței în Înviere cu toată viața noastră”.