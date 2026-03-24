Pelerinaj pe urmele sfintelor femei recent canonizate

Data: 24 Martie 2026

50 de copii și tineri membri ai Grupului de cateheză „Sfânta Cuvioasă Parascheva” al Parohiei Apărătorii Patriei I din București, alături de părinți și voluntari, au efectuat sâmbătă, 21 martie, un pelerinaj pe urmele sfintelor femei românce recent canonizate. Ei au poposit la mănăstirile Cernica, Pasărea și Samurcășești de lângă București, precum și la Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou din Capitală. În cadrul primului popas, la Mănăstirea Cernica pelerinii s‑au închinat la moaștele Sfântului Cuvios Gheorghe și ale Sfântului Ierarh Calinic, dar și la cele ale Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, au vizitat muzeul și cimitirul mănăstirii.

La Mănăstirea Pasărea, au aflat mai multe detalii despre viața Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta, recent canonizate, închinându‑se la mormintele lor din cimitirul mănăstirii, iar la Mănăstirea Samurcășești s‑au bucurat să cunoască viața, misiunea și martiriul Sfintei Cuvioase Mucenițe Evloghia. Despre strădania plină de iubire jertfelnică a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu de a aduce în țară osemintele soțului și ale copiilor săi li s‑a explicat participanților la Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou.

La final, toți participanții au primit iconițe cu chipul sfintelor recent canonizate pe care le‑au cunoscut mai bine în cadrul acestor vizite.

Pelerinajul se înscrie în cadrul Proiectului catehetic „Familia - școală a iubirii și a sfințeniei”, pe care Parohia Apărătorii Patriei I îl desfășoară în parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 129 din București, și a fost realizat cu sprijinul Agenției de pelerinaje BASILICA Travel a Patriarhiei Române.