Pelerinaj tematic al teologilor masteranzi din București

Data: 13 Mai 2026

Studenții programului de master „Spiritualitate creștină și viață sănătoasă” al Facultății de Teologie Ortodoxă din București au desfășurat sâmbătă, 9 mai, pelerinajul tematic „Sfinte femei din neamul românesc - modele de viață creștină” la mănăstiri din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor unde au trăit și s‑au nevoit sfintele femei românce canonizate recent de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Pelerinajul a cuprins vizite la mănăstirile Samurcășești, Pasărea și Cernica, județul Ilfov, oferindu‑le masteranzilor prilejul de a aprofunda modele autentice de viață creștină, jertfelnicie și sfințenie din istoria neamului românesc.

Primul popas a fost la Mănăstirea Samurcășești, unde studenții au vizitat biserica așezământului monahal, muzeul mănăstirii, precum și mormântul Sfintei Cuvioase Evloghia, una dintre ocrotitoarele acestui sfânt lăcaș. Cu acest prilej, masteranzii au aflat numeroase informații despre istoria mănăstirii, despre viața aleasă și activitatea duhovnicească a Sfintei Cuvioase Evloghia, precum și despre rolul important pe care această vatră monahală l‑a avut de‑a lungul timpului în viața spirituală și culturală a Țării Românești. Studenții au descoperit frumusețea arhitecturală a ansamblului monahal și bogăția patrimoniului spiritual păstrat aici de secole. De asemenea, au aflat detalii despre perioada dificilă prin care a trecut mănăstirea în timpul regimului comunist și despre renașterea vieții monahale după anul 1990. Au fost evidențiate virtuțile smereniei, ascultării și jertfelniciei cultivate de sfintele cuvioase românce.

Pelerinajul a continuat la Mănăstirea Pasărea, unde masteranzii au aflat detalii despre viața noilor sfinte canonizate de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: Sfânta Cuvioasă Filofteia, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, și Sfânta Cuvioasă Elisabeta. Studenții au fost întâmpinați de stavrofora Mihaela Costache, stareța Mănăstirii Pasărea, care le‑a vorbit despre frumusețea vieții monahale și despre tradiția duhovnicească a acestei mănăstiri de maici, recunoscută pentru liniștea, rânduiala și bogata activitate culturală și spirituală desfășurată de‑a lungul vremii. De asemenea, participanții au putut admira frumusețea ansamblului monahal și atmosfera de rugăciune care învăluie acest loc binecuvântat. Studenții au aflat informații despre atelierul de broderie și despre contribuția maicilor la păstrarea artei bisericești tradiționale.

Ultimul popas al pelerinajului a fost la Mănăstirea Cernica, unde studenții au vizitat biserica închinată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ctitorie a Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, precum și Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae”. În cadrul acestui moment de profundă încărcătură duhovnicească, masteranzii s‑au închinat la moaștele Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, ale Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani, precum și la moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica. Studenții au aflat detalii despre viața și activitatea Sfântului Ierarh Calinic. De asemenea, le‑a fost prezentată contribuția importantă a mănăstirii la dezvoltarea vieții monahale și culturale din Țara Românească. Participanții au vizitat locurile de rugăciune și chiliile în care au viețuit mari părinți duhovnicești ai Ortodoxiei românești. În cadrul vizitei, au fost evidențiate și personalitățile culturale și teologice care au avut legături cu Mănăstirea Cernica de‑a lungul timpului.

„Acest pelerinaj organizat în contextul Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar a reprezentat pentru noi o adevărată lecție de credință, jertfelnicie și iubire față de Dumnezeu. Prin exemplele de viață ale sfintelor românce, am învățat cât de important este să îi avem pe sfinți drept modele autentice în viața noastră, să cultivăm rugăciunea, smerenia și dragostea față de aproapele. Vizitarea acestor vetre monahale ne‑a oferit nu doar posibilitatea de a cunoaște pagini importante din istoria Bisericii Ortodoxe Române, ci și ocazia unei întăriri sufletești și duhovnicești. Astfel de experiențe ne ajută să înțelegem mai profund chemarea creștinului la sfințenie și mărturisire în lumea contemporană”, a spus Filip‑Hristofor Cane, student masterand al programului de master „Spiritualitate creștină și viață sănătoasă”.