Pelerini bucureşteni la mănăstiri vâlcene

Sâmbătă, 22 noiembrie, un grup de 30 de enoriaşi ai Parohiei Parcul Călăraşi din Protoieria Sector 2 Capitală au mers în pelerinaj la aşezăminte monahale din judeţul Vâlcea. Pelerinii au fost însoţiţi în acest itinerar duhovnicesc în Arhiepiscopia Râmnicului de părintele inspector eparhial Iulian Ignat, coslujitor la Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, „Sfânta Cuvioasă Parascheva” şi „Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului Prodromiţa” din Bucureşti.

Primul popas a fost la Mănăstirea Bistriţa, care în urmă cu doar două zile îşi sărbătorise ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul. Pelerinajul s‑a încheiat la Mănăstirea „Sfântul Filimon” din Vătăşeşti, Vâlcea. „Pelerinii au avut ocazia să viziteze cele două mănăstiri încărcate de istorie și să se închine la Sfântul Grigorie Decapolitul și la celelalte sfinte moaște aflate în aceste mănăstiri. La Mănăstirea «Sfântul Filimon» au fost întâmpinați cu multă dragoste și bucurie de părintele Valerian Pâslaru. Aici credincioșii au primit sfaturi duhovnicești despre duhovnic, rugăciune, ascultare, paza minții, creșterea copiilor, capcana internetului și despre viața de zi cu zi. După rugăciunea împreună cu părintele, credincioșii au fost binecuvântați cu o cruce etiopiană, dăruită de creștinii ortodocși din Etiopia”, ne‑a declarat părintele Iulian Ignat.

Pe parcursul întregului pelerinaj, credincioşii s‑au bucurat de cuvintele de învăţătură primite din partea preotului însoţitor şi a monahilor‑ghid. Evenimentul cultural‑duhovnicesc a fost organizat prin Agenţia de pelerinaje BASILICA Travel a Patriarhiei Române.