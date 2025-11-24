Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Pelerini bucureşteni la mănăstiri vâlcene

Știri
Un articol de: Arhid. Alexandru Briciu - 24 Noiembrie 2025

Sâmbătă, 22 noiembrie, un grup de 30 de enoriaşi ai Parohiei Parcul Călăraşi din Protoieria Sector 2 Capitală au mers în pelerinaj la aşezăminte monahale din judeţul Vâlcea. Pelerinii au fost însoţiţi în acest itinerar duhovnicesc în Arhiepiscopia Râmnicului de părintele inspector eparhial Iulian Ignat, coslujitor la Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, „Sfânta Cuvioasă Parascheva” şi „Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului Prodromiţa” din Bucureşti.

Primul popas a fost la Mănăstirea Bistriţa, care în urmă cu doar două zile îşi sărbătorise ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul. Pelerinajul s‑a încheiat la Mănăstirea „Sfântul Filimon” din Vătăşeşti, Vâlcea. „Pelerinii au avut ocazia să viziteze cele două mănăstiri încărcate de istorie și să se închine la Sfântul Grigorie Decapolitul și la celelalte sfinte moaște aflate în aceste mănăstiri. La Mănăstirea «Sfântul Filimon» au fost întâmpinați cu multă dragoste și bucurie de părintele Valerian Pâslaru. Aici credincioșii au primit sfaturi duhovnicești despre duhovnic, rugăciune, ascultare, paza minții, creșterea copiilor, capcana internetului și despre viața de zi cu zi. După rugăciunea împreună cu părintele, credincioșii au fost binecuvântați cu o cruce etiopiană, dăruită de creștinii ortodocși din Etiopia”, ne‑a declarat părintele Iulian Ignat.

Pe parcursul întregului pelerinaj, credincioşii s‑au bucurat de cuvintele de învăţătură primite din partea preotului însoţitor şi a monahilor‑ghid. Evenimentul cultural‑duhovnicesc a fost organizat prin Agenţia de pelerinaje BASILICA Travel a Patriarhiei Române.

