Peste 70 de copii au participat la un atelier de gătit

Peste 70 de copii au participat la un atelier de gătit

Data: 26 Martie 2026

La Centrul multifuncțional „Sfântul Apostol Andrei", peste 70 de copii din parohiile Fierbinți Târg și Fierbinții de Sus, județul Ialomița, au participat sâmbătă, 21 martie 2026, în intervalul orar 15:00‑16:30, la o activitate educativ‑religioasă, desfășurată într‑un cadru plin de bucurie și comuniune. Cei mici au fost implicați activ, pregătind în echipă gogoși pufoase și sărățele de post delicioase, dezvoltând astfel spiritul de colaborare și creativitatea. Activitatea face parte din proiectul parohial: „Familia - spațiul în care cultivăm și învățăm iubirea” și respectă programul‑proiect al Patriarhiei Române.

Evenimentul a fost organizat de Parohia Fierbinți Târg, din orașul Fierbinți Târg, în parteneriat cu Parohia Fierbinții de Sus, din satul Fierbinții de Sus, aparținător orașului, fiind coordonat de părinții parohi, alături de doamnele din Comitetul parohial al Parohiei Fierbinți Târg, precum și de tineri voluntari implicați activ.

La final, copiii s‑au bucurat de produsele pregătite, servind cu poftă gogoși, sărățele și suc.

 

