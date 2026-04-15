Piatră de temelie pentru Catedrala „Învierea Domnului” din Braşov

În a doua zi a marelui praznic al Învierii Domnului, Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Biserica „Înălţarea Domnului” şi „Soborul Maicii Domnului” din centrul civic al oraşului Braşov, iar mai apoi a sfinţit şi aşezat piatra de temelie pentru catedrala ortodoxă din oraş. În a treia zi de Paşti, ierarhul s‑a aflat la Mănăstirea „Schimbarea la Faţă” de la Sita Buzăului, judeţul Covasna.

Credincioșii braşoveni au fost prezenţi în număr mare la Liturghia arhierească din a doua zi de Paşti, iar mulţi au îmbrăcat costume populare. Alături de credincioși s‑au aflat şi autorităţi centrale, judeţene şi locale. Răspunsurile liturgice au fost date de Cvintetul „Anatoly” al Operei Brașov, informează Mitropolia Ardealului.

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurențiu a tâlcuit Evanghelia citită la Sfânta Liturghie şi apoi le‑a vorbit credincioșilor despre proiectul ridicării catedralei din Braşov.

„Referindu‑ne la timpul pe care ni l‑a pus Dumnezeu la dispoziţie, putem spune că a fost un timp de aşteptare, dar nu de inactivitate. Bisericuţa aceasta mică a lucrat atât de mult încât s‑a constituit comunitatea credincioşilor care vor fi cei care vor intra primii în catedrală (...). Întâi de toate, fiecare preot din oraşul acesta va fi demn să contribuie cu toţi credincioşii, şi fiecare credincios în parte la fel, cu toţii vor fi demni să fie ctitori ai unei catedrale care să rămână peste veacuri”, a spus ierarhul.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu a oferit acte de cinstire binefăcătorilor și distincţia Ordinul „Mitropolit Ioan Mețianu” pentru laici reprezentanţilor autorităţilor braşovene.

A urmat slujba de sfinţire şi de aşezare a pietrei de temelie pentru catedrala din Braşov în parcul din centrul civic, locul unde, încă din 1993, s‑a dorit ridicarea unei catedrale în cinstea eroilor braşoveni ucişi de regimul comunist la evenimentele din 1987 şi 1989.

Catedrala ortodoxă din Braşov va purta hramurile „Învierea Domnului” şi „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae”.

Liturghie arhierească la Sita Buzăului

În a treia zi a praznicului Învierii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a liturghisit la Mănăstirea „Schimbarea la Faţă” de la Sita Buzăului, judeţul Covasna. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit credincioşilor despre dialogul Mântuitorului Iisus Hristos Cel înviat cu cei doi ucenici în drum spre Emaus şi a evidenţiat roadele duhovniceşti ale Învierii Mântuitorului Iisus Hristos: „Împărtăşirea cu El produce în noi o transformare, o schimbare firească profundă, nu numai sufletească, ci şi trupească. Hristos Cel înviat ne oferă sprijin, binecuvântare şi ajutor în depăşirea neputinţelor firii noastre”.

Mulţi dintre credincioşii prezenţi, împreună cu obştea de maici a mănăstirii, au primit Sfânta Împărtăşanie în cadrul Sfintei Liturghii, iar, la final, cei prezenţi au primit binecuvântarea ierarhului.