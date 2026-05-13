Piatra de temelie pentru Centrul misionar de tineret „Sfântul Nicolae” din Horoatu Crasnei

Un articol de: Ionuţ Chifa - 13 Mai 2026

În ziua pomenirii aducerii moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae la Bari, 9 mai, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a pus piatra de temelie pentru Centrul misionar de tineret „Sfântul Nicolae” din localitatea Horoatu Crasnei, primul centru de tineret al Episcopiei Sălajului.

Slujba de binecuvântare și așezare a pietrei de temelie a fost săvârșită de ierarh, înconjurat de un sobor de preoți din cele trei protopopiate ale eparhiei, în prezența autorităților locale și județene, a tinerilor și a numeroșilor credincioși. Răspunsurile au fost date de membri din Asociaţia Tinerilor Ortodocşi Sălăjeni, dirijați de diaconul Adelin Char.

Preasfinţitul Părinte Episcop Benedict a rostit un cuvânt de învățătură, în care a arătat că noul centru de tineret este pus sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae şi este gândit ca un loc de „evadare” și de întâlnire pentru tinerii din mediul urban și din cel rural, și a invitat întreaga comunitate să‑l asume ca proiect al întregului județ.

În continuare, au mai vorbit primarul comunei Horoatu Crasnei, Marian Mirișan, şi pr. Doru‑Vasile Gârboan, coordonatorul Departamentului de tineret al Episcopiei Sălajului și al Asociației Tinerilor Ortodocși Sălăjeni (ATOS).

Pentru sprijinul acordat realizării noului centru de tineret, Preasfințitul Părinte Benedict i‑a oferit primarului comunei Horoatu Crasnei, Marian Mirișan, o diplomă de apreciere.

În cadrul evenimentului, membrii ATOS au organizat activități pentru tinerii prezenți, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj.

Centrul misionar de tineret „Sfântul Nicolae” este primul proiect de acest fel realizat la nivelul Episcopiei Sălajului și va funcționa ca spațiu permanent dedicat activităților organizate pentru tinerii din eparhie. Noul așezământ este conceput pentru a găzdui tabere, programe formative și activități de timp liber.

 

