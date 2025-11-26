Piatră de temelie pentru o nouă biserică în județul Prahova

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, marți, 25 noiembrie, în ziua cinstirii Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, slujba de punere a pietrei de temelie pentru un nou lăcaș de rugăciune la Parohia „Duminica Tuturor Sfinților” din satul Ghighiu, comuna Bărcănești, județul Prahova.

Din soborul care a slujit împreună cu Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor au făcut parte părintele Mihăiță Stroe, protoiereu al Protopopiatului Ploiești Sud; părintele Adrian Albu, parohul Bisericii „Duminica Tuturor Sfinților” din satul Ghighiu, comuna Bărcănești; precum și alți preoți prahoveni. La acest moment de rugăciune au fost prezenți și ctitorii viitorului lăcaș de rugăciune, Daniel‑Gheorghe Apostol, primarul comunei Bărcănești; Ion Dacian‑Toma, viceprimarul comunei Bărcănești; Alexandru Ninel Aurelian, administrator al firmei Feruccio Construcție SRL, dar și mulți credincioși ai comunei și din împrejurimi.

La acest eveniment, a participat și un grup de copii ai ansamblului folcloric al Primăriei Bărcănești.

La final, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a evidențiat că Biserica binecuvântează orice lucrare realizată spre folosul comunității, atunci când aceasta este săvârșită cu rugăciune, în comuniune de credință și în iubire față de Mântuitorul Hristos.

„Cu deosebită bucurie și speranță pentru anii care vor veni, am săvârșit astăzi această slujbă de binecuvântare a locului sau a pietrei de temelie pentru o nouă biserică. Suntem aici oameni de diferite vârste, care au trecut prin viață și au acumulat experiență. Sunt și copii, care reprezintă speranța Bisericii și nădejdea, fiindcă ei formează atât prezentul, cât mai ales viitorul acestei comunități. Orice instituție sau loc este important, dar nici unul nu poate fi pus în opoziție cu biserica, pentru că ea este poarta prin care ne putem apropia de cer. Biserica este locul unde cerem iertare lui Dumnezeu și unde generații întregi primesc harul Său, fără de care mântuirea nu este posibilă. Dincolo de frumusețea arhitecturală, biserica este locul în care putem fi mai aproape de Dumnezeu. În rugăciunile pe care le‑am înălțat, rânduiala stabilită de imnografii Bisericii, cu o vechime considerabilă, ne arată că prezența lui Dumnezeu se simte în mijlocul comunității. O parte dintre rugăciuni sunt rostite de protosul slujbei, altele de mai mulți preoți, amintindu‑ne cuvintele Domnului: «Că unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor» (Matei 18, 20). O biserică nu se construiește pentru un preot, pentru comitetul parohial sau pentru autoritățile locale; ea se ridică adesea pentru generații întregi. Atâta vreme cât rămâne în picioare, rugăciunile înălțate în ea pomenesc fericiții ctitori și binefăcătorii, inclusiv pe cei care, într‑o zi, ne vor părăsi fizic, dar vor rămâne prezenți prin rugăciunile comunității”, a spus Preasfinția Sa.

De asemenea, părintele protoiereu Mihăiță Stroe a amintit că punerea pietrei de temelie marchează un moment deosebit pentru Parohia Ghighiu: „Punerea pietrei de temelie reprezintă un moment binecuvântat și de mare bucurie pentru întreaga comunitate. Această lucrare se dorește a fi în folosul tuturor, așa cum trebuie să fie o biserică. De aceea, îi invităm pe toți să participe prin rugăciune, sprijin și ajutor, căci Dumnezeu prețuiește orice contribuție a fiecăruia”.

În continuare, părintele paroh Adrian Albu a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru grija părintească arătată, precum și Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul pentru slujire.

„Această lucrare este un act de iubire față de Dumnezeu și comunitate, un loc de rugăciune și liniște pentru toți. Mulțumim autorităților locale și județene și tuturor binefăcătorilor, sperând că, cu ajutorul lui Dumnezeu, biserica să fie curând finalizată și târnosită”, a mai spus părintele paroh.