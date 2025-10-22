Piatră de temelie pentru un nou schit în localitatea Roşia, judeţul Bihor

La sărbătoarea Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, 18 octombrie, în localitatea Roșia, din județul Bihor, a fost pusă piatra de temelie pentru noua biserică a celui mai recent schit aflat sub oblăduirea și directa administrare a Mănăstirii Izbuc - Așezământul „Acoperământul Maicii Domnului”.

Slujba înfigerii Sfintei Cruci și a așezării pietrei de temelie pe locul unde se va zidi Sfântul Prestol a fost săvârșită de delegatul Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, arhimandritul Mihail Tărău, starețul Mănăstirii Izbuc și exarh al mănăstirilor și schiturilor din cadrul Eparhiei Oradiei.

Dorinţa de a vedea un nou așezământ monahal pe înălțimile locului cunoscut de locuitori drept la „Rădăcină” a izvorât din inima unui fiu al satului, Florin Bonca, fost primar al comunei Roșia. Noua biserică va purta hramul Sfinților Cuvioși Dimitrie cel Nou Basarabov, Ocrotitorul Bucureștilor, Sofronie Athonitul și Paisie Aghioritul.