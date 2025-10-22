Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Piatră de temelie pentru un nou schit în localitatea Roşia, judeţul Bihor

Un articol de: Singhel Silvestru Vid - 22 Octombrie 2025

La sărbătoarea Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, 18 octombrie, în localitatea Roșia, din județul Bihor, a fost pusă piatra de temelie pentru noua biserică a celui mai recent schit aflat sub oblăduirea și directa administrare a Mănăstirii Izbuc - Așezământul „Acoperământul Maicii Domnului”.

Slujba înfigerii Sfintei Cruci și a așezării pietrei de temelie pe locul unde se va zidi Sfântul Prestol a fost săvârșită de delegatul Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, arhimandritul Mihail Tărău, starețul Mănăstirii Izbuc și exarh al mănăstirilor și schiturilor din cadrul Eparhiei Oradiei.

Dorinţa de a vedea un nou așezământ monahal pe înălțimile locului cunoscut de locuitori drept la „Rădăcină” a izvorât din inima unui fiu al satului, Florin Bonca, fost primar al comunei Roșia. Noua biserică va purta hramul Sfinților Cuvioși Dimitrie cel Nou Basarabov, Ocrotitorul Bucureștilor, Sofronie Athonitul și Paisie Aghioritul. 

