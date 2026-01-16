Pomenirea poetului Mihai Eminescu la Biserica Uspenia din Botoșani

Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, Biserica Uspenia din Botoșani a găzduit slujba de pomenire a poetului național Mihai Eminescu, la care au participat poeți laureați, autorități locale și județene, subliniind valoarea sa culturală și spirituală pentru România.

Joi, 15 ianuarie 2026, în prezența a numeroși poeți laureați sau nominalizați la Premiul Național de Poezie „Mihai Eminescu”, precum și a reprezentanților autorităților publice, a avut loc slujba de pomenire a poetului național Mihai Eminescu.

Slujba a fost oficiată de părintele protopop Petru Fercal, împreună cu preotul misionar Daniel Țăranu și preotul paroh Marius Babiuc.

„Marele poet național Mihai Eminescu este cel care ne arată că, dacă vrem cu adevărat, putem să mergem dincolo de pâinea noastră cea de toate zilele. A avut o viață zbuciumată, așa cum știm cu toții, dar această viață zbuciumată nu s-a transformat decât într-o cutie de rezonanță prin care a exprimat gândirea poporului român, spiritualitatea sa, trăirea și interioritatea sa. De aceea, astăzi, cu emoție, îl pomenim și, totodată, în cadrul slujbei, Îl rugăm pe Dumnezeu să ne binecuvânteze cu asemenea oameni provi­den­țiali”, a spus, la finalul slujbei, preotul paroh de la Biserica Uspenia.