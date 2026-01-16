În ședința de lucru din 1-2 iulie 2025, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea a 16 femei cu viață sfântă, printre acestea numărându-se și schimonahia Elisabeta Lazăr de la Mănăstirea Pasărea. În acest sens, astăzi, 16 ianuarie 2026, cinstitele oseminte ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea au fost deshumate în cimitirul așezământului monahal, în prezența unei comisii desemnate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și conduse de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Înconjurat de un sobor de clerici, ierarhul a săvârșit rânduiala liturgică specifică acestui moment solemn.
Pomenirea poetului Mihai Eminescu la Biserica Uspenia din Botoșani
Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, Biserica Uspenia din Botoșani a găzduit slujba de pomenire a poetului național Mihai Eminescu, la care au participat poeți laureați, autorități locale și județene, subliniind valoarea sa culturală și spirituală pentru România.
Joi, 15 ianuarie 2026, în prezența a numeroși poeți laureați sau nominalizați la Premiul Național de Poezie „Mihai Eminescu”, precum și a reprezentanților autorităților publice, a avut loc slujba de pomenire a poetului național Mihai Eminescu.
Slujba a fost oficiată de părintele protopop Petru Fercal, împreună cu preotul misionar Daniel Țăranu și preotul paroh Marius Babiuc.
„Marele poet național Mihai Eminescu este cel care ne arată că, dacă vrem cu adevărat, putem să mergem dincolo de pâinea noastră cea de toate zilele. A avut o viață zbuciumată, așa cum știm cu toții, dar această viață zbuciumată nu s-a transformat decât într-o cutie de rezonanță prin care a exprimat gândirea poporului român, spiritualitatea sa, trăirea și interioritatea sa. De aceea, astăzi, cu emoție, îl pomenim și, totodată, în cadrul slujbei, Îl rugăm pe Dumnezeu să ne binecuvânteze cu asemenea oameni providențiali”, a spus, la finalul slujbei, preotul paroh de la Biserica Uspenia.