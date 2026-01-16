Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Pomenirea poetului Mihai Eminescu la Biserica Uspenia din Botoșani

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Silviu Dascălu - 16 Ianuarie 2026

Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, Biserica Uspenia din Botoșani a găzduit slujba de pomenire a poetului național Mihai Eminescu, la care au participat poeți laureați, autorități locale și județene, subliniind valoarea sa culturală și spirituală pentru România.

Joi, 15 ianuarie 2026, în prezența a numeroși poeți laureați sau nominalizați la Premiul Național de Poezie „Mihai Eminescu”, precum și a reprezentanților autorităților publice, a avut loc slujba de pomenire a poetului național Mihai Eminescu.

Slujba a fost oficiată de părintele protopop Petru Fercal, împreună cu preotul misionar Daniel Țăranu și preotul paroh Marius Babiuc.

„Marele poet național Mihai Eminescu este cel care ne arată că, dacă vrem cu adevărat, putem să mergem dincolo de pâinea noastră cea de toate zilele. A avut o viață zbuciumată, așa cum știm cu toții, dar această viață zbuciumată nu s-a transformat decât într-o cutie de rezonanță prin care a exprimat gândirea poporului român, spiritualitatea sa, trăirea și interioritatea sa. De aceea, astăzi, cu emoție, îl pomenim și, totodată, în cadrul slujbei, Îl rugăm pe Dumnezeu să ne binecuvânteze cu asemenea oameni provi­den­țiali”, a spus, la finalul slujbei, preotul paroh de la Biserica Uspenia.

 

