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Popas de rugăciune la Biserica Grecescu din Drobeta-Turnu Severin

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Un articol de: Pr. Cosmin Eftimie Necşoiu - 25 Iunie 2026

Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul”-Grecescu din Drobeta‑Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, și‑a sărbătorit miercuri, 24 iunie, hramul de vară, prilej de aleasă bucurie duhovnicească pentru clerul și credincioșii severineni. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii Grupului psaltic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Catedralei Episcopale.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Antonie Olarean, consilier eparhial, care a evidențiat importanța deosebită a Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul în iconomia mântuirii. La final, părintele paroh Cristian Raicu a rostit un cuvânt de mulțumire adresat Preasfințitului Părinte Nicodim, pentru binecuvântarea și dragostea părintească arătate comunității parohiale prin prezența și slujirea arhierească.

Cunoscut drept Biserica Grecescu, lăcaşul cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” reprezintă unul dintre cele mai valoroase monumente eclesiale ale municipiului Drobeta‑Turnu Severin. A fost ctitorit de boierul Ioan Stoian Grecescu și de soția sa, Ioana Grecescu, aceeași familie care a ridicat și spitalul aflat în apropiere, ce poartă același nume.

 

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