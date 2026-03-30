Popas de rugăciune la Biserica „Învierea Domnului” din orașul Sibiu

Un articol de: Ștefan Mărculeţ - 30 Martie 2026

Duminica a 5-a din Postul Mare, a Cuvioasei Maria Egipteanca, a adus binecuvântare arhierească peste comunitatea de credincioşi de la Biserica „Învierea Domnului” din Sibiu. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, împreună cu pr. prof. dr. Vasile Grăjdian, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, pr. dr. Ioan Eugen Buta și pr. Constantin Ciobotea de la Biserica „Învierea Domnului”, precum şi alţi slujitori ai sfintelor altare, informează Mitropolia Ardealului.  

„După vestirea pătimirilor Sale, Mântuitorul le oferă ucenicilor o lecție de smerenie în slujirea aproapelui, îndemnându-i să se ferească de ispita slavei deşarte, de dorința de întâietate în fața altora. Doi dintre ucenicii Săi, Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu, I-au cerut Mântuitorului să le acorde lor întâietate înaintea celorlalți ucenici, ca unul să primească onoarea de a sta de-a dreapta Lui, iar celălalt de-a stânga, în Împărăția Sa pe care ei o credeau lumească. Această dorință a celor doi a provocat supărare celorlalți ucenici, de aceea Mântuitorul îi vindecă pe toți de vanitate şi de pretenții de întâietate deşartă, mustrându-i mai întâi pe Iacov şi Ioan, spunându-le: «Nu ştiţi ce cereţi!» Apoi, fără a nega că este Împărat, dar altul decât credeau ei, Iisus le-a arătat ucenicilor că în Împărăția Sa cea din ceruri Tatăl rânduieşte întâietatea slujirii. Pentru a-i apropia mai mult pe ucenicii Săi de adevărata slujire smerită şi jertfelnică, Iisus le descoperă încă o dată Jertfa Sa care va sta la temelia Bisericii. (...) Chemarea aceasta dată ucenicilor de a fi slujitori ai lui Hristos, slujitori ai lui Dumnezeu, dar și slujitori ai aproapelui, ne este adresată și nouă astăzi”, a subliniat ierarhul.

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a primit din partea comunităţii o icoană pictată pe sticlă. Ierarhul a oferit mai multe distincţii şi acte de cinstire Consiliului parohial, ctitorilor şi binefăcătorilor lăcaşului de cult.

 

  Duminica Sfintei Maria Egipteanca la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava
    Duminica Sfintei Maria Egipteanca la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

    În Duminica a 5-a din Postul Paștilor, 29 martie, în mijlocul credincioșilor care au venit la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava a poposit Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. După ce s‑a închinat la cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, odor neprețuit așezat în această perioadă în paraclisul care îi poartă numele, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul amenajat în incinta ansamblului monastic, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte slujitori ai așezământului monahal și clerici de la Centrul eparhial Suceava, precum și pr. Vasile Ioana, paroh al Bisericii „Sfântul Nicolae Dintr‑o Zi” din București. Slujba a fost împodobită cu răspunsurile liturgice date de corul mixt al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, dirijat de pr. Ionuț Lucian Tablan Popescu.

    30 Mar, 2026
