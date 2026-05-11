Popas de rugăciune la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște

Numeroși credincioși au participat duminică, 10 mai, la Sfânta Liturghie săvârșită la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște de către Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, ne-a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

În cuvântul său, ierarhul a subliniat că femeia samarineancă a intrat în istoria umanității, a creștinismului, precum și a spiritualității, pentru că dialogul cu ea, o veritabilă continuare a Predicii de pe munte a Domnului Hristos, a constituit un adevărat pretext ca Domnul să ne transmită învățături valabile pentru veșnicie. El Se descoperă samarinencei ca Mântuitorul lumii, Cel așteptat, despre Care au vorbit profeții, iar apa vie despre care‑i vorbește femeii samarinence este harul Duhului Sfânt, care schimbă din temelii viața omului și‑i oferă comuniune vie cu Dumnezeu, a explicat ierarhul.