Popas de rugăciune la Mănăstirea Arnota din Vâlcea

Știri
Data: 10 Feb 2026

„Pilda Întoarcerii fiului risipitor reprezintă una dintre cele mai profunde revelații ale iconomiei mântuirii și ale iubirii milostive a lui Dumnezeu față de omul căzut”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 8 februarie, la Mănăstirea Arnota, conform arhiepiscopiaramnicului.ro. În această zi, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a hirotonit un diacon în biserica mănăstirii din județul Vâlcea.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a subliniat că „plecarea fiului mai tânăr din casa părintească simbolizează exercițiul libertății umane dus până la despărțirea de Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur învață că Dumnezeu nu constrânge libertatea omului nici măcar atunci când aceasta este folosită în mod autodistructiv”.

 

Citeşte mai multe despre:   Mănăstirea Arnota  -   IPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului  -   hirotonie
