Popas de rugăciune la Mănăstirea Frăsinei în Săptămâna Luminată

Cu prilejul sărbătorii Sfintelor Paşti şi a Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, în zilele de luni şi marţi, 13‑14 aprilie, Mănăstirea Frăsinei din județul Vâlcea, sfânt lăcaș ctitorit şi ocrotit de sfântul ierarh pomenit, a devenit loc de pelerinaj și rugăciune pentru numeroși credincioși și clerici veniți din întreaga Oltenie. Evenimentul a fost încununat de prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei.

Bucuria duhovnicească a început în seara de 13 aprilie, când Părintele Mitropolit Irineu, împreună cu soborul de slujitori ai obștii monahale, a oficiat Vecernia cu Litia și Utrenia, în prezența numeroșilor pelerini sosiți să îl cinstească pe Sfântul Calinic. În ziua de marţi, 14 aprilie, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care a făcut parte și părintele arhimandrit Onisifor Petrescu, starețul mănăstirii.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a vorbit despre Învierea Domnului: „Suntem în lumina praznicului Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, lumină care arată că El este Domnul Cel de viaţă făcător. Mântuitorul nostru Iisus Hristos S‑a arătat prima dată Maicii Domnului pentru a nu o mai lăsa să sufere, apoi S‑a arătat femeilor mironosiţe şi în cele din urmă Sfinţilor Apostoli, trecând prin uşile încuiate şi arătându‑Se în faţa ucenicilor Săi. Domnul Hristos le‑a răsplătit tuturor după măsura credinţei şi după această osteneală de a‑L căuta după ce a fost pus în mormânt”.

De asemnenea, Mitropolitul Olteniei a evidențiat viața pilduitoare și lucrarea Sfântului Ierarh Calinic.