Popas de rugăciune la o parohie din Călărași

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit duminică, 18 ianuarie, Sfânta Liturghie în Biserica „Sfinții Martiri Brâncoveni” din orașul, împreună cu un sobor de preoți şi diaconi. Răspunsurile la strană au fost date de către Corul Fidelis al Catedralei Episcopale „Înălțarea Domnului” din Slobozia, se arată pe site‑ul eparhiei, sfesc.ro. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Gabriel Păun, pe seama Parohiei Găița din cadrul Protopopiatului Fetești, județul Ialomița.

În cuvântul de învățătură, ierarhul le‑a vorbit credincioșilor prezenți, despre cât de ușor este să cerem ajutorul lui Dumnezeu, dar cât de greu este, uneori, să ne întoarcem să‑I mulțumim: „Cei zece leproși din Evanghelie au fost vindecați, dar numai unul s‑a întors să cadă la picioarele lui Hristos, cu recunoștință. Această pildă ne cheamă să nu fim doar oameni ai cererii, ci și ai mulțumirii. Recunoștința deschide inima către Dumnezeu și ne vindecă nu doar trupul, ci și sufletul. Să nu uităm că adevărata credință se vede în mulțumire, iar adevărata vindecare începe atunci când Îl recunoaștem pe Dumnezeu ca izvor al tuturor darurilor”, a spus Preasfinția Sa.

La momentul chinonicului, Corul „Buna Vestire”, coordonat de Mirela Păun, a susținut un concert de muzică religioasă, iar Preasfințitul Părinte Vincențiu a oferit membrilor corului câte o cruciuliță, în semn de binecuvântare.

După Sfânta Liturghie Preasfinția Sa a binecuvântat toți credincioșii prezenți.