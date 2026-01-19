Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Popas de rugăciune la o parohie din Călărași

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 19 Ianuarie 2026

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit duminică, 18 ianuarie, Sfânta Liturghie în Biserica „Sfinții Martiri Brâncoveni” din orașul, împreună cu un sobor de preoți şi diaconi. Răspunsurile la strană au fost date de către Corul Fidelis al Catedralei Episcopale „Înălțarea Domnului” din Slobozia, se arată pe site‑ul eparhiei, sfesc.ro. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Gabriel Păun, pe seama Parohiei Găița din cadrul Protopopiatului Fetești, județul Ialomița.

În cuvântul de învățătură, ierarhul le‑a vorbit credincioșilor prezenți, despre cât de ușor este să cerem ajutorul lui Dumnezeu, dar cât de greu este, uneori, să ne întoarcem să‑I mulțumim: „Cei zece leproși din Evanghelie au fost vindecați, dar numai unul s‑a întors să cadă la picioarele lui Hristos, cu recunoștință. Această pildă ne cheamă să nu fim doar oameni ai cererii, ci și ai mulțumirii. Recunoștința deschide inima către Dumnezeu și ne vindecă nu doar trupul, ci și sufletul. Să nu uităm că adevărata credință se vede în mulțumire, iar adevărata vindecare începe atunci când Îl recunoaștem pe Dumnezeu ca izvor al tuturor darurilor”, a spus Preasfinția Sa.

La momentul chinonicului, Corul „Buna Vestire”, coordonat de Mirela Păun, a susținut un concert de muzică religioasă, iar Preasfințitul Părinte Vincențiu a oferit membrilor corului câte o cruciuliță, în semn de binecuvântare.

După Sfânta Liturghie Preasfinția Sa a binecuvântat toți credincioșii prezenți.

 

