Popas de rugăciune la o parohie din Slobozia

Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 09 Feb 2026

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit duminică, 8 februarie, Sfânta Liturghie în Biserica „Buna Vestire” din municipiul Slobozia, județul Ialomița, împreună cu un sobor de preoți şi diaconi. Răspunsurile la strană au fost date de către Corul „Fidelis” al Catedralei Episcopale „Înălțarea Domnului” din Slobozia, se arată pe site‑ul eparhiei, sfesc.ro.

În cuvântul de învățătură, ierarhul le‑a vorbit credincioșilor prezenți despre Pilda Întoarcerii fiului risipitor, care ne arată cât de ușor se poate îndepărta omul de Dumnezeu, crezând că libertatea înseamnă viață fără El: „Țara depărtată este starea sufletului care risipește pacea, bucuria și sensul vieții. Momentul mântuitor este atunci când fiul «își vine în sine » și se hotărăște să se întoarcă. Pocăința nu este doar regret, ci ridicare și întoarcere către tatăl, care îl primește nu cu mustrare, ci cu iubire, redându‑i demnitatea de fiu”, a spus Preasfinția Sa.

După Sfânta Liturghie, Preasfinția Sa i‑a binecuvântat pe toți credincioșii prezenți, iar toți copii au primit în dar câte o cruciuliță, în semn de binecuvântare.

 

 

 

