Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Popas de rugăciune și slujire la Catedrala Arhiepiscopală din Arad

Popas de rugăciune și slujire la Catedrala Arhiepiscopală din Arad

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 24 Feb 2026

La Catedrala Arhiepiscopală din Arad, Sfânta Liturghie a fost săvârșită duminică de către Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. În cadrul slujbei, ierarhul s‑a rugat în mod special pentru pace și pentru încetarea războiului de la granița țării noastre, chemându‑i pe toți cei prezenți la responsabilitate, solidaritate și rugăciune stăruitoare pentru pace. De asemenea, Arhiepiscopul Aradului l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Darius Lucian Cioară pe seama Paraclisului Arhiepiscopal „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad. Răspunsurile liturgice au fost date de către Corala mixtă a Catedralei Arhiepiscopale, condusă de arhidiaconul Laviniu Morariu.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei a explicat rolul Postului Mare ca timp de întărire sufletească și de asumare conștientă a pașilor pe care fiecare credincios este chemat să îi facă spre întâlnirea cu Hristos Cel mort și înviat pentru mântuirea lumii, a transmis pr. Claudiu Condurache.

 

Citeşte mai multe despre:   Catedrala Arhiepiscopală din Arad  -   IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri