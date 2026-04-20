Popas de slujire la mănăstirea teleormăneană „Sfântul Trifon"

Popas de slujire la mănăstirea teleormăneană „Sfântul Trifon”

Un articol de: Filip Hristofor Cane - 20 Aprilie 2026

Mănăstirea „Sfântul Trifon” din localitatea Cernetu, județul Teleorman, ocrotită de Sfântul Mucenic Trifon, și‑a prăznuit vineri, 17 aprilie, cel de‑al doilea hram, închinat sărbătorii Izvorului Tămăduirii. Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica mănăstirii, iar ulterior a oficiat slujba Aghiesmei mici, alături de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, Episcopul Alexandriei și Teleormanului a explicat semnificația sărbătorii din Vinerea Luminată, instituită în amintirea unei minuni petrecute în secolul al 5‑lea, în apropierea cetății Constantinopolului: „Maica Domnului rămâne, în viața Bisericii, mijlocitoare neîncetată și grabnic-ajutătoare pentru toți cei care se apropie de ea cu credință și dragoste, întărindu‑ne în încercările vieții, luminându‑ne calea și dăruindu‑ne mângâiere sufletească”.

La finalul slujbei, soborul de slujitori, în frunte cu Preasfințitul Părinte Galaction, a ieșit în procesiune în fața bisericii Mănăstirii „Sfântul Trifon”, unde a fost oficiată slujba Aghiesmei mici. La final, ierarhul i‑a binecuvântat pe credincioși prin stropirea cu apă sfințită.

 

